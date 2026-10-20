Thanh Hóa đẩy mạnh số hóa ngành Xây dựng, 99% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến

Tiêu chí "6 rõ, 1 xuyên suốt"

Chuyển đổi số ngành Xây dựng Thanh Hóa gắn với số hóa thông tin về quy hoạch, công trình, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và đầu tư xây dựng.

Thanh Hóa đang xây dựng đề án thí điểm bản sao số đô thị phục vụ quản lý, phát triển đô thị thông minh tại phường Sầm Sơn và Hạc Thành.

Sở Xây dựng Thanh Hóa từng bước hình thành phương thức quản lý dựa trên kiến trúc thống nhất, bảo đảm liên thông giữa hệ thống thông tin của ngành với các nền tảng dùng chung của tỉnh và quốc gia.

Ngày 20/10, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Hà Đình Cường, Chánh văn phòng Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Sở đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu và nhiệm vụ chuyển đổi số.

Sở đồng thời phân công nhiệm vụ theo tiêu chí “6 rõ, 1 xuyên suốt”, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm và một người chịu trách nhiệm xuyên suốt đến khi hoàn thành. Trách nhiệm người đứng đầu được gắn với kết quả thực hiện, làm căn cứ đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm và xem xét trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Hiện 100% cán bộ, công chức Sở Xây dựng Thanh Hóa đã được phổ biến các nhiệm vụ, văn bản liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được triển khai đồng bộ từ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, phân công xử lý, phối hợp chuyên môn đến trả kết quả, lưu trữ và khai thác dữ liệu. Hiện, 99% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng và tỉnh Thanh Hóa. Người dân không phải cung cấp lại các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được công bố.

“Bên cạnh đó, Sở đã hoàn thành trang thông tin điện tử về giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa, đồng thời kết nối dữ liệu với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và nhu cầu tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp”, ông Cường chia sẻ.

Trang thông tin điện tử giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa đã giúp các đơn vị tư vấn lập dự toán chính xác với thực tế hơn.

Ông Lê Đình Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Long Giang cho biết, Trang thông tin điện tử giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa giúp các đơn vị tư vấn dễ dàng tra cứu giá vật liệu, từ đó lập dự toán sát với thực tế hơn.

Trong khi đó, anh Hoàng Đình Hiệu, trú tại phố Ba Đình, phường Hạc Thành cho rằng, việc số hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực khác giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đi lại. Các thủ tục được công khai, minh bạch hơn, người dân có thể thực hiện ngay tại nhà.

Tiếp tục đổi mới sáng tạo

Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được Sở Xây dựng Thanh Hoá tiếp tục chủ động rà soát quy trình xử lý hồ sơ; đề xuất giải pháp giảm thao tác trung gian; chuẩn hóa biểu mẫu và dữ liệu; tăng cường sử dụng văn bản điện tử; khai thác hiệu quả các nền tảng dùng chung; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong những công việc phù hợp, có kiểm soát và bảo đảm an toàn thông tin.

Chuyển đổi số giải quyết các bài toán lớn về cải cách thủ tục hành chính, quản lý hạ tầng, phát triển đô thị thông minh.

Theo ông Hà Đình Cường, thời gian tới, Sở Xây dựng Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng các chương trình, kế hoạch của Chính phủ và tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sở xác định dữ liệu là nền tảng của chuyển đổi số ngành Xây dựng, tập trung xây dựng, rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành do Bộ Xây dựng triển khai.

Đồng thời, Sở tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án nền tảng phục vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới giải quyết những bài toán lớn về cải cách thủ tục hành chính, quản lý hạ tầng và phát triển đô thị thông minh.

Trong 9 tháng đầu năm, Sở Xây dựng Thanh Hoá đã tiếp nhận 3.882 hồ sơ bằng hình thức trực tuyến; Hoàn thành 38 nhiệm vụ/79 nhiệm vụ chuyển đổi số, không có nhiệm vụ bị chậm.