Thanh Hóa đẩy mạnh đưa hàng hóa địa phương vào hệ thống phân phối lớn

Ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Ảnh Việt Hoàng/TTXVN

Chiều 21/10, ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình đưa các sản phẩm có xuất xứ Thanh Hóa vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trên cả nước; bàn giải pháp mở rộng thị trường trong nước, quốc tế và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn và điểm nghẽn trong quá trình đưa sản phẩm Thanh Hóa vào các hệ thống phân phối lớn; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đồng thời đề xuất giải pháp mở rộng thị trường, tăng khả năng tiếp cận các kênh bán lẻ hiện đại trong nước và quốc tế. Các phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2027 cũng được thảo luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh giá việc đưa hàng hóa địa phương vào các hệ thống phân phối lớn đã đạt được những kết quả bước đầu. Một số sản phẩm Thanh Hóa từng bước khẳng định thương hiệu, duy trì vị trí tại các hệ thống bán lẻ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác. Hoạt động kết nối với Aeon đã có chuyển biến; thị trường hàng hóa dịp Tết trong nhiều năm qua cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn chỉ rõ, Thanh Hóa mới có những sản phẩm được giới thiệu ra thị trường nhưng chưa có nhiều hàng hóa đủ sức cạnh tranh để chiếm lĩnh vị trí trong các hệ thống phân phối hiện đại.

Một thực tế đáng chú ý là hàng hóa địa phương chưa phát huy được lợi thế ngay trên thị trường trong tỉnh. Đơn cử, sản lượng đường Lam Sơn tiêu thụ qua hệ thống siêu thị tại Hà Nội đạt khoảng 700 tấn/năm, trong khi tại các siêu thị trên địa bàn Thanh Hóa chỉ khoảng 7,5 tấn. Trong bối cảnh sức mua nội tỉnh tăng nhanh, hạ tầng bán lẻ hiện đại ngày càng phát triển, tỷ trọng hàng hóa từ các địa phương khác trên quầy kệ vẫn chiếm phần lớn.

Ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh Việt Hoàng/TTXVN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Chất lượng và năng lực cung ứng hàng hóa chưa tương xứng với số lượng sản phẩm hiện có; mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ chưa chặt chẽ, còn đứt gãy. Tỉnh thiếu doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt chuỗi cung ứng, thiếu vùng nguyên liệu tập trung và đầu mối thu gom. Nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất nhỏ hoạt động riêng lẻ, chưa bảo đảm sản lượng ổn định và hồ sơ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của các nhà phân phối.

Công tác quản lý, hỗ trợ của cơ quan nhà nước cũng chưa theo sát kết quả cuối cùng. Việc kết nối chưa có đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi từng hồ sơ doanh nghiệp đến khi sản phẩm được đưa lên kệ; chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu đầy đủ về hàng hóa Thanh Hóa trong các hệ thống phân phối. Một số báo cáo, đề xuất còn chung chung, chưa đáp ứng yêu cầu “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Từ thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung triển khai ngay các giải pháp kết nối phân phối, đưa hàng hóa địa phương vào hệ thống bán lẻ để phục vụ thị trường Tết. Đồng thời, tỉnh phải triển khai song song các nhiệm vụ mang tính lâu dài nhằm nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa, từ phát triển vùng nguyên liệu, chế biến, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đến xây dựng thương hiệu và hình thành doanh nghiệp dẫn dắt chuỗi cung ứng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhà nước không làm thay doanh nghiệp, không sử dụng ngân sách để hỗ trợ tài chính trực tiếp cho hoạt động dự trữ hàng hóa, nhưng phải thực hiện tốt vai trò kết nối, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường.

Việc lựa chọn kênh phân phối cần căn cứ vào năng lực thực tế của từng cơ sở, không chạy theo mục tiêu đưa tất cả sản phẩm vào siêu thị. Các cơ sở có sản lượng lớn, nguồn cung ổn định cần được định hướng tham gia chuỗi bán lẻ toàn quốc và thị trường xuất khẩu; các cơ sở quy mô nhỏ ưu tiên tiếp cận siêu thị trong tỉnh, điểm kinh doanh tại khu du lịch và các nền tảng thương mại điện tử.

Hiệu quả triển khai phải được đánh giá bằng những kết quả cụ thể như số sản phẩm được đưa lên quầy kệ, số hợp đồng cung ứng được ký kết và doanh thu thực tế, thay vì số lượng hội nghị hay văn bản được ban hành.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với phương án do Sở Công Thương đề xuất; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị và địa phương nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương, bảo đảm nguồn cung và ổn định giá cả.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Trong đó, Sở Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, giao Trung tâm Xúc tiến Công Thương làm đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ doanh nghiệp theo cơ chế “một cửa”. Đơn vị này có trách nhiệm công khai quy trình, tiêu chí của từng hệ thống phân phối; bố trí cán bộ theo dõi, hỗ trợ từng cơ sở đến khi có kết quả cụ thể. Đồng thời, chủ động làm việc trực tiếp với bộ phận thu mua của Aeon, WinCommerce, Central Retail, Saigon Co.op để tổ chức các phiên kết nối giao thương; định hướng sản phẩm vào kênh phân phối phù hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu hàng hóa Thanh Hóa tại các hệ thống bán lẻ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, phân loại 345 sản phẩm OCOP đã hết thời hạn công nhận, ưu tiên đánh giá lại những sản phẩm có tiềm năng tham gia hệ thống siêu thị. Ngành cũng phải đánh giá năng lực cung ứng của từng chuỗi ngành hàng chủ lực, xác định rõ những hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục.

Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở dự kiến cung ứng hàng hóa dịp Tết hoàn thiện hồ sơ về an toàn thực phẩm. Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 52 cơ sở có tiềm năng hoàn thiện nhãn hiệu, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của thị trường.

Đối với việc thông tin, tuyên truyền, quảng bá, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan truyền thông tăng cường giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của Thanh Hóa đến người tiêu dùng. Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa mở chuyên mục “Hàng Thanh Hóa”, tập trung quảng bá sản phẩm, cung cấp thông tin về thị trường và giá cả, góp phần mở rộng đầu ra, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao nhận diện thương hiệu hàng hóa địa phương.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, đến nay, sản phẩm chủ lực của 21 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, với hơn 50 dòng sản phẩm, đã có mặt tại các hệ thống phân phối lớn như WinCommerce, Central Retail, Saigon Co.op, Aeon cùng các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa có 52 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất với 90 dòng sản phẩm có khả năng cung ứng số lượng lớn, sẵn sàng mở rộng thị trường thông qua các kênh phân phối hiện đại. Một số đơn vị tiêu biểu gồm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển VinaGreen, Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn, Công ty cổ phần Thương mại Sao Khuê, Công ty cổ phần Nước mắm Tĩnh Gia và các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP.

Đối với hệ thống siêu thị Aeon, hiện có 4 doanh nghiệp Thanh Hóa đăng ký kết nối cung ứng hàng hóa; trong đó, 3 đơn vị gồm Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ Hiền Nhuần, Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Công nghệ cao Hồng Nhuệ và Công ty TNHH Chế biến hải sản Ba Làng đang trong quá trình xét duyệt sản phẩm.

Tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa, hiện có 2 đơn vị kinh doanh ẩm thực thuê gian hàng cố định và 6 doanh nghiệp địa phương đăng ký các gian hàng quy mô nhỏ, kinh doanh trà thảo mộc, trà rau má, đồ uống, phụ kiện... Các gian hàng này đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp, sản phẩm địa phương tham gia vẫn còn hạn chế so với tiềm năng, nhất là trong bối cảnh hệ thống Aeon đã hiện diện tại tỉnh.

Về chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2027, Thanh Hóa tiếp tục thực hiện phương án để doanh nghiệp chủ động về tài chính, sản xuất và dự trữ hàng hóa; cơ quan nhà nước giữ vai trò điều phối, kết nối cung cầu, hướng dẫn và kiểm soát thị trường.

Hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh hiện có 393 chợ, 4 trung tâm thương mại, 29 siêu thị, hơn 600 cửa hàng tiện lợi và 590 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tạo mạng lưới cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân./.