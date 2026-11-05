Thanh Hóa đầu tư xây 26 cầu dân sinh, mở lối kết nối các bản vùng cao

Niềm mong mỏi có cầu sắp thành hiện thực

Ngày 5/11, phóng viên ghi nhận tại bến đò Phú Xuân, xã Phú Xuân, Thanh Hóa, con đò vẫn đều đặn đưa người và phương tiện qua sông Mã như thường lệ. Đây là tuyến giao thông kết nối các bản Giá, Vui, Mí, Bá và khu dân cư Sa Lắng của bản Éo với trung tâm xã. Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân hai bên bờ vẫn phải trông cậy vào chuyến đò để phục vụ việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt.

Chị Huyến, 42 tuổi, người dân bản Giá, cho biết, gia đình chị có ngày phải qua sông 3-4 chuyến. Mỗi lần đi đò đều phát sinh chi phí, trong khi việc vận chuyển nông sản, hàng hóa phục vụ sản xuất cũng gặp nhiều bất tiện.

Nhiều năm qua, nhiều người dân vẫn phải đi đò qua sông Mã.

"Người dân mong có một cây cầu từ lâu lắm rồi. Không có cầu, muốn đi chợ, làm việc hay đưa con đi học đều phải chờ đò. Có hôm không có tiền thì đành ở nhà, không dám qua sông", chị Huyến chia sẻ.

Theo chị, khó khăn lớn nhất là vào mùa mưa lũ, khi nước sông dâng cao, chảy xiết, việc qua lại trở nên nguy hiểm, thậm chí các bản phía bên kia sông gần như bị cô lập. Học sinh có thể phải nghỉ học, người đau ốm cần đi viện cũng gặp nhiều trở ngại. Bởi vậy, mong ước có một cây cầu kiên cố luôn là điều người dân nơi đây nhắc đến qua nhiều năm.

Niềm mong mỏi ấy đang có cơ hội trở thành hiện thực khi cầu bản Vui, xã Phú Xuân, nằm trong danh mục 26 cầu dân sinh được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2026-2028.

Cây cầu bản Vui sẽ giúp người dân đi lại bớt nhọc nhằn.

Ông Phạm Quốc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, cho biết, chính quyền và người dân địa phương rất vui mừng khi công trình được đưa vào danh mục đầu tư. Theo ông, mong muốn có cầu kết nối hai bờ sông đã được bà con kiến nghị từ lâu.

"Khi cây cầu được đầu tư, việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi, an toàn hơn, nhất là gần 200 học sinh hằng ngày phải qua sông đến trường. Đây cũng là điều kiện để kết nối các bản với trung tâm xã, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương", ông Thịnh nói.

Theo lãnh đạo xã, diện tích dự kiến bị ảnh hưởng để xây dựng cầu khoảng 1 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp và đất sản xuất tại khu vực đường dẫn lên cầu. Địa phương nhận định công tác giải phóng mặt bằng không quá phức tạp. Khi dự án được phê duyệt đầu tư, xã dự kiến hoàn thành công việc này trong khoảng nửa tháng.

Khởi công cầu Na Sọt tại xã Yên Nhân.

Niềm vui có cầu không chỉ đến với người dân xã Phú Xuân. Tại xã Thiết Ống, nơi dự án cầu Thiết Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 3/7/2026, người dân hai bên bờ sông Mã cũng mong chờ công trình sớm triển khai.

Hiện hơn 60 học sinh ở phía bờ tả sông Mã vẫn phải đi đò ngang mỗi ngày để đến trường. Đây là tuyến đường gần nhất, song việc qua lại phụ thuộc vào những chuyến đò, tiềm ẩn nhiều bất tiện, nhất là vào mùa mưa lũ.

"Nghe tin sắp có cầu, chúng tôi rất vui mừng, hi vọng công trình sớm được hoàn thiện để giảm bớt những nhọc nhằn, thiếu thốn của bà con nhiều năm qua", anh Trương Văn Hùng, xã Thiết Ống nói.

Tại xã Yên Nhân, đại diện UBND xã cho biết, hôm 4/7, chính quyền đã tổ chức lễ khởi công dự án cầu Na Sọt. Theo địa phương, đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển kinh tế, xã hội.

Tại xã Cẩm Thạch, người dân thôn Thành Tân vẫn đang chờ đợi cây cầu nối đôi bờ.

Vẫn còn nhiều nơi phải chờ xây cầu

Trong khi nhiều địa phương vui mừng khi công trình cầu dân sinh được đưa vào danh mục đầu tư, tại một số nơi, người dân vẫn phải duy trì cảnh qua sông bằng đò và mong chờ một công trình kết nối kiên cố.

Thôn Thành Tân, xã Cẩm Thạch, trước đây là thôn Bèo, Bọt (huyện Cẩm Thủy cũ), nằm biệt lập bên dòng sông Mã. Không có cầu, 87 hộ dân nơi đây nhiều năm qua vẫn phải đi đò để giao thương, học tập và giải quyết các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Đại diện UBND xã Cẩm Thạch cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần đề xuất tỉnh bố trí nguồn vốn xây dựng cầu qua sông Mã nhưng chưa được chấp thuận. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã tiếp tục có văn bản kiến nghị tỉnh xem xét đầu tư công trình cầu với tổng mức dự kiến khoảng 90 tỷ đồng, song đến nay vẫn phải chờ đợi để được phê duyệt.

Theo danh mục được phê duyệt, Thanh Hóa sẽ đầu tư 26 cầu dân sinh tại các xã miền núi, với tổng mức đầu tư mỗi công trình từ 4,7 tỷ đồng đến hơn 138 tỷ đồng. Các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028, do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Danh mục gồm: bản Na Pọng 3 (xã Na Mèo), Thiết Giang (xã Thiết Ống), bản Vui (xã Phú Xuân), Chòm Mốt (xã Quý Lương), suối Chiềng và Chí Lý Nặm Đanh (xã Yên Khương), Niêm Thành (xã Pù Luông), Xay Luồi (xã Điền Quang), Tân Lập 1 và Tân Lập 3 (xã Như Xuân), Đồng Cốc (xã Xuân Thái), Thôn Hành (xã Xuân Chinh), Co Cài (xã Trung Lý), Na Ngoi (xã Yên Nhân), Nghẹn (xã Thành Vinh), sông Sạo (xã Giao An), Cây Si (xã Cẩm Vân), Khe Me (xã Thanh Kỳ), Bai Xóng (xã Minh Sơn), Khe Lươn (xã Yên Thọ), làng Kèn (xã Thanh Phong), Khe Sình (xã Mậu Lâm), Na Lúm (xã Bát Mọt), Khe Dân (xã Thượng Ninh), Suối Ón (xã Tam Chung) và bản Máy 2 (xã Quan Sơn).