Thanh Hóa đầu tư tuyến Quốc lộ 45 hơn 8.000 tỷ đồng

HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành nghị quyết chủ trương đầu tư dự án xây dựng Quốc lộ 45 đoạn tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình đi trung tâm tỉnh Thanh Hóa. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các khu vực và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.073 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 4.621 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng khoảng 1.844 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án và chi phí khác khoảng 601 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 1.007 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư, được chia thành hai dự án thành phần.

Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các khu vực và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa. Ảnh minh họa

Cụ thể, dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng Quốc lộ 45 đoạn Km8+350 đến Km67+750, kết hợp một số vị trí cải dịch, điều chỉnh tải trọng. Tuyến có chiều dài khoảng 52,9km, điểm đầu tại vị trí giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa, điểm cuối giao với đường Đại lộ Đông Tây, thuộc phường Đông Tiến. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.579 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 đầu tư tuyến đường nối từ Quốc lộ 45 đi đường vành đai phía Tây, với chiều dài khoảng 15,45km. Tuyến bắt đầu từ Quốc lộ 45 tại khoảng Km56+234, kết nối với đường vành đai phía Tây tại phường Đông Tiến.

Phạm vi thực hiện dự án đi qua các xã Vân Du, Kim Tân, Vĩnh Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Hòa, Thiệu Hóa, Thiệu Trung và phường Đông Tiến. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ dự án là người dân, doanh nghiệp trong khu vực tuyến đường đi qua và các vùng lân cận.

Trước đó, ngày 17/6/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng quốc lộ 45 đoạn tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình đi trung tâm tỉnh Thanh Hóa với chiều dài 52,9km, tổng mức đầu tư không quá 4.579 tỷ đồng (dự án nhóm B). Để hoàn thiện mạng lưới giao thông theo hướng đồng bộ, liên hoàn, tăng khả năng kết nối, giảm tải qua khu vực động dân cư và kết nối các xã, phường với trung tâm tỉnh, UBND tỉnh đề nghị bổ sung tuyến nối QL45 với đường vành đai phía Tây.

Như vậy, sau điều chỉnh, dự án có tổng chiều dài khoảng 68,35 km; tổng mức đầu tư khoảng 8.073 tỷ đồng (thuộc dự án nhóm A), tăng 3.494 tỷ đồng; ngân sách Trung ương hỗ trợ 5.500 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 2.573 tỷ đồng.