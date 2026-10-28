Thanh Hóa đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng xây dựng tuyến quốc lộ 45

Ngày 28/10, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho biết, HĐND tỉnh vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng quốc lộ 45, đoạn từ giáp tỉnh Ninh Bình đến trung tâm hành chính tỉnh Thanh Hóa.

Bình đồ hướng tuyến của dự án xây dựng tuyến quốc lộ 45, đoạn từ khu vực tiếp giáp tỉnh Ninh Bình đến trung tâm hành chính tỉnh Thanh Hóa.

Theo phương án điều chỉnh, dự án có chiều dài khoảng 68,35km, gồm 16,4km giữ nguyên hiện trạng và 51,95km xây dựng mới với quy mô 4 làn xe, đạt tiêu chuẩn đường cấp III theo TCVN 4054:2005.

Tuyến đường đi qua các xã Vân Du, Kim Tân, Vĩnh Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Hòa, Thiệu Hóa, Thiệu Trung và phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án có tổng mức đầu tư không quá 8.073 tỷ đồng, gồm 5.500 tỷ đồng ngân sách Trung ương hỗ trợ và 2.573 tỷ đồng ngân sách tỉnh. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư.

Dự án được chia thành hai dự án thành phần để triển khai. Cụ thể, dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng tuyến quốc lộ 45 từ Km 8+350, điểm tiếp giáp tỉnh Ninh Bình, đến Km 67+750, điểm giao với đại lộ Đông Tây thuộc phường Đông Tiến. Dự án có tổng mức đầu tư không quá 4.579 tỷ đồng.

Quy mô dự án thể hiện trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng mới khoảng 15,45km đường nối quốc lộ 45 tại khoảng Km 56+234 với đường vành đai phía Tây tại khoảng Km 2+750, thuộc địa phận phường Đông Tiến. Tổng mức đầu tư dự án thành phần này không quá 3.494 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư hai dự án thành phần là 8.073 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Với dự án thành phần 1, năm 2026 sẽ phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công. Năm 2027, dự án dự kiến hoàn thành phê duyệt thiết kế, lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công. Giai đoạn 2028-2029 tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán trong năm 2030.

Đối với dự án thành phần 2, các thủ tục lập, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Công trình sẽ được thi công trong hai năm 2028-2029, hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2030.

Khi hoàn thành, tuyến quốc lộ 45 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, nâng cao năng lực vận tải, logistics và tăng cường kết nối Thanh Hóa với Ninh Bình cũng như giữa các khu vực trong tỉnh.

Tuyến đường còn cải thiện khả năng kết nối từ khu vực trung du, miền núi và các xã, phường đến trung tâm hành chính tỉnh tại phường Hạc Thành; đồng thời tăng cường liên kết với các khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Thiệu Hóa, Giang Quang Thịnh và các trục giao thông huyết mạch như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh.

Việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường được kỳ vọng giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 45, nhất là các đoạn qua khu dân cư đông đúc; tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút đầu tư vào công nghiệp, du lịch, dịch vụ, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường liên kết vùng của tỉnh Thanh Hóa.