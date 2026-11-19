Máy móc hỗ trợ chuẩn hóa quy trình sản xuất

Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng cạnh tranh ngày càng cao, đầu tư máy móc, thiết bị đang trở thành hướng đi được nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tại Thanh Hóa quan tâm. Không chỉ hỗ trợ nâng cao năng suất, việc ứng dụng công nghệ còn góp phần chuẩn hóa quy trình, giảm phụ thuộc vào lao động thủ công và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Máy móc, thiết bị được đầu tư tại cơ sở Nem chua Phương Chi Lê nhằm hỗ trợ các công đoạn chế biến, góp phần nâng cao năng suất và bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Tại Hộ kinh doanh Nem chua Phương Chi Lê (số 21 Quan Sơn, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa), việc đưa máy móc vào một số công đoạn sản xuất được xác định là giải pháp cải thiện điều kiện chế biến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao uy tín sản phẩm. Tuy nhiên, cơ sở vẫn duy trì những công đoạn thủ công, đặc biệt là khâu gói nem, nhằm giữ nét đặc trưng của sản phẩm truyền thống.

Theo bà Lê Thị Phương Chi, chủ Hộ kinh doanh Nem chua Phương Chi Lê, so với phương thức sản xuất thủ công, máy móc và công nghệ mang lại nhiều lợi thế trong quá trình chế biến, kiểm soát chất lượng. Việc đầu tư thiết bị không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Dù vậy, bài toán hiệu quả đầu tư vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Cơ sở mới hoạt động hơn 2 năm, do đó, thay vì đặt nặng lợi nhuận trước mắt, bà Chi xác định ưu tiên hiện nay là xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua các hoạt động giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm thực tế.

Bên cạnh ứng dụng máy móc, một số công đoạn sản xuất nem chua vẫn được cơ sở duy trì phương thức thủ công để bảo đảm đặc trưng của sản phẩm truyền thống.

“Với tôi, xây dựng thương hiệu là điều rất quan trọng. Khi sản phẩm có thương hiệu và tạo được niềm tin với khách hàng, giá trị kinh tế sẽ dần được nâng lên. Tôi kỳ vọng trong những năm tiếp theo, hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ mang lại kết quả tốt hơn”, bà Chi chia sẻ.

Hiệu quả công nghệ cần gắn với khả năng mở rộng thị trường

Không chỉ câu chuyện thu hồi vốn, khả năng khai thác máy móc và mở rộng quy mô sản xuất cũng là vấn đề được các chủ thể OCOP quan tâm. Tại cơ sở chế biến nông sản Dương Anh 568 (thôn 1, xã Đông Minh, tỉnh Thanh Hóa), việc ứng dụng thiết bị vào sản xuất chuối sấy dẻo góp phần giảm nhu cầu sử dụng lao động, trong bối cảnh chi phí nhân công ngày càng cao và giá cả thị trường còn nhiều biến động.

Máy sấy đối lưu được đầu tư tại cơ sở chế biến nông sản Dương Anh 568, hỗ trợ quá trình chế biến và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo ông Trịnh Xuân Bình, đại diện cơ sở chế biến nông sản Dương Anh 568, nguồn vốn đầu tư máy móc, thiết bị chủ yếu là vốn tự có. Tuy nhiên, sản phẩm chuối sấy dẻo mang tính đặc thù, chưa phải mặt hàng tiêu dùng đại trà nên thị trường còn khá kén khách. Đây cũng là yếu tố khiến cơ sở phải cân nhắc khi tính toán mở rộng sản xuất.

“Ứng dụng công nghệ là xu hướng tất yếu, nhưng hiện nay cơ sở vẫn kết hợp công nghệ với phương thức sản xuất truyền thống. Do sản phẩm có tính đặc thù, quy mô thị trường còn hạn chế nên việc mở rộng sản xuất chưa thể thực hiện ngay”, ông Bình cho biết.

Trong thời gian tới, cơ sở dự kiến nghiên cứu, phát triển thêm sản phẩm mới để phù hợp hơn với nhu cầu thị trường. Theo ông Bình, quá trình nghiên cứu cần được thực hiện kỹ lưỡng, dựa trên những giá trị văn hóa và đặc sản địa phương nhằm tạo hướng phát triển riêng.

Người lao động tại cơ sở Dương Anh 568 vận hành máy sấy, đưa sản phẩm vào các khay sấy, góp phần giảm sức lao động thủ công trong sản xuất.

Thực tế từ hai cơ sở cho thấy, đầu tư máy móc, công nghệ là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng và cải thiện quy trình sản xuất sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế không chỉ phụ thuộc vào thiết bị được đầu tư mà còn gắn với khả năng khai thác công suất, kiểm soát chi phí và sức tiêu thụ của thị trường.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Hoàng Văn Định, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Quang chia sẻ: "Hiện nay, địa phương chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể về đầu tư máy móc, thiết bị nhằm khuyến khích các cơ sở OCOP ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đối với các cơ sở có nhu cầu đầu tư, nâng cấp quy mô sản xuất, cần có đề xuất cụ thể để làm cơ sở xem xét, tham mưu UBND phường và các cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, việc hỗ trợ còn phụ thuộc vào nguồn kinh phí, trong khi ngân sách hiện nay còn hạn chế", ông Định nói.

Có thể thấy, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đầu tư phù hợp với quy mô, đặc điểm sản phẩm và nhu cầu thị trường. Với các chủ thể OCOP Thanh Hóa, bài toán đặt ra không đơn thuần là hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, mà còn là tìm đầu ra ổn định để từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Máy móc, thiết bị chỉ phát huy hiệu quả khi phù hợp với quy mô sản xuất và nhu cầu thị trường. Với các chủ thể OCOP, bài toán đầu tư cần được tính toán đồng bộ từ nguồn vốn, công suất vận hành, chi phí sản xuất đến khả năng tiêu thụ. Khi đầu ra ổn định, công nghệ mới có thể trở thành động lực nâng cao năng suất, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương.