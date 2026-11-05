Thanh Hóa đầu tư 8.073 tỷ đồng mở trục kết nối Quốc lộ 45

Ảnh minh Họa (Phúc Tuấn)

HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thông qua Nghị quyết số 92/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Quốc lộ 45, đoạn tiếp giáp tỉnh Ninh Bình đi trung tâm tỉnh Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư được nâng lên tối đa 8.073 tỷ đồng, gồm 5.500 tỷ đồng ngân sách Trung ương hỗ trợ và 2.573 tỷ đồng ngân sách tỉnh.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 68,35 km, được triển khai qua hai dự án thành phần. Phần thứ nhất đầu tư đoạn Quốc lộ 45 dài khoảng 52,9 km, từ vị trí giáp ranh Ninh Bình – Thanh Hóa tại Km8+350 đến điểm giao Đại lộ Đông Tây, phường Đông Tiến, tại Km67+750. Phần này có mức vốn tối đa 4.579 tỷ đồng. Phần thứ hai xây dựng mới tuyến đường dài khoảng 15,45 km, nối Quốc lộ 45 tại khu vực Km56+234 với đường Vành đai phía Tây tại Km2+750, tổng vốn tối đa 3.494 tỷ đồng.

Phần tuyến Quốc lộ 45 đi qua các xã Vân Du, Kim Tân, Vĩnh Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Hòa, Thiệu Hóa, Thiệu Trung và phường Đông Tiến. Theo phương án đầu tư được công bố trước đó, tuyến được xây dựng mới hoặc mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 4 làn xe; cầu trên tuyến được đầu tư tương ứng với nền đường, cùng hệ thống chiếu sáng tại các nút giao lớn, cầu lớn và đoạn qua khu dân cư.

Việc bổ sung nhánh nối Vành đai phía Tây tạo thêm hướng tiếp cận khu vực đô thị Thanh Hóa, giúp trục Quốc lộ 45 kết nối sâu hơn với mạng lưới giao thông quanh trung tâm hành chính tỉnh tại phường Hạc Thành. Theo cơ quan chuyên môn, tuyến cũng tăng liên kết với các khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Thiệu Hóa, Giang Quang Thịnh và các trục giao thông quan trọng như cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.

Sơ đồ hướng tuyến (Ảnh: Phúc Tuấn)

Ý nghĩa kinh tế của dự án nằm ở khả năng rút ngắn và cải thiện hành trình vận chuyển giữa khu vực trung du, miền núi của Thanh Hóa với trung tâm tỉnh, đồng thời tăng kết nối liên tỉnh với Ninh Bình. Khi năng lực lưu thông được cải thiện, hàng hóa từ các cơ sở sản xuất và khu công nghiệp có thêm lựa chọn tiếp cận các tuyến trục Bắc – Nam. Đây cũng là cơ sở để địa phương khai thác hiệu quả hơn quỹ đất dọc tuyến, thu hút đầu tư vào công nghiệp, logistics, du lịch và dịch vụ. Các tác động này là kỳ vọng đặt ra khi dự án hoàn thành, phụ thuộc vào tiến độ triển khai và khả năng kết nối đồng bộ với những tuyến đường liên quan.

Theo kế hoạch, năm 2026 dự án thành phần 1 hoàn tất phê duyệt dự án đầu tư và lựa chọn đơn vị khảo sát, thiết kế; năm 2027 phê duyệt thiết kế, lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công. Công trình dự kiến được thi công trong giai đoạn 2028–2029, hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong năm 2030. Với dự án thành phần 2, các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và khởi công dự kiến diễn ra trong năm 2026–2027; thi công giai đoạn 2028–2029 và hoàn thành năm 2030.

Mốc hoàn thành còn cách vài năm, trong khi dự án trải qua nhiều địa bàn và có phần vốn lớn dành cho giải phóng mặt bằng. Vì vậy, tiến độ chuẩn bị đầu tư, phối hợp giữa chủ đầu tư với chính quyền cơ sở và việc bảo đảm nguồn vốn theo kế hoạch sẽ quyết định khả năng đưa tuyến đường vào khai thác đúng hạn. Khi hoàn chỉnh, trục kết nối mới được kỳ vọng giảm áp lực cho các đoạn Quốc lộ 45 qua khu dân cư đông đúc và tạo thêm dư địa phát triển cho các địa phương dọc tuyến.