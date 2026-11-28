Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4061/QĐ-UBND phê duyệt dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 45 đoạn tiếp giáp tỉnh Ninh Bình đi trung tâm tỉnh Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư 4.579 tỷ đồng.

Theo hồ sơ thiết kế, dự án thành phần 1 có quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường 15,5m, mặt đường 14,5m, vận tốc thiết kế từ 60-80km/h. (Ảnh minh hoạ)..

Theo quyết định được phê duyệt, tuyến đường dài khoảng 52,7km, được đầu tư xây dựng mới, mở rộng và cải tạo một số đoạn hiện hữu, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án thành phần 1 có điểm đầu tại vị trí giáp ranh giữa tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa, điểm cuối giao với Đại lộ Đông - Tây thuộc phường Đông Tiến.

Tuyến đi qua địa bàn 8 xã và một phường gồm: Vân Du, Kim Tân, Vĩnh Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Hòa, Thiệu Hóa, Thiệu Trung và Đông Tiến, với tổng chiều dài khoảng 52,7km, diện tích sử dụng đất khoảng 126,35ha.

Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường 15,5m, mặt đường 14,5m, vận tốc thiết kế từ 60-80km/h.

Trong tổng chiều dài tuyến, có khoảng 17km đầu tư xây dựng mới, 23,45km mở rộng đường hiện trạng, 1,7km giữ nguyên quy mô để sửa chữa mặt đường và khoảng 10,55km giữ nguyên, không đầu tư.

Đáng chú ý, phương án hướng tuyến được nghiên cứu điều chỉnh tại một số khu vực nhằm tránh khu dân cư hiện hữu, cải thiện điều kiện lưu thông và rút ngắn chiều dài tuyến.

Trong đó, đoạn từ Km10+00 - Km25+200 được cải dịch tránh các khu dân cư, rút ngắn khoảng 2,2km so với tuyến cũ.

Một số đoạn tuyến mới được hình thành qua khu vực bãi dềnh sông Bưởi, khe thượng lưu hồ Mang Mang và vượt sông Bưởi để kết nối với quốc lộ 217.

Tiếp đó, đoạn từ Km25+200 - Km36+00 có các vị trí đầu tư tuyến mới qua khu vực ruộng màu, đồi thấp và vượt sông Mã đến khu vực Dốc Lê, cuối xã Yên Trường.

Cùng với phần đường, dự án đầu tư xây dựng và mở rộng 9 cầu trên tuyến, trong đó xây mới 5 cầu, xây dựng thêm một đơn nguyên cầu Thiệu Hóa và mở rộng 3 cầu hiện hữu.

Trong đó, có cầu sông Bưởi dài khoảng 487,6m, cầu vượt sông Mã dài khoảng 1.176,8m và cầu Thiệu Hóa dài khoảng 331,31m.

Ngoài ra, hệ thống thoát nước với khoảng 113 cống, các nút giao, đường ngang dân sinh, điện chiếu sáng và hệ thống an toàn giao thông cũng được đầu tư đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự án thành phần 1 là 4.579 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.601 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 2.244 tỷ đồng; phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn, các chi phí khác và dự phòng.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2030.

Để tổ chức triển khai, dự án được phân chia thành 10 dự án thành phần độc lập, gồm một dự án đầu tư xây dựng tuyến quốc lộ 45 và 9 dự án giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư phần xây dựng.

UBND các xã, phường có tuyến đi qua trực tiếp làm chủ đầu tư các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn quản lý.

Ông Mai Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho biết, hiện nay Ban cũng đang phối hợp với các đơn vị chức năng, địa phương để thực hiện các công việc tiếp theo để dự án sớm khởi công xây dựng.

Việc đầu tư tuyến quốc lộ 45 đoạn tiếp giáp tỉnh Ninh Bình đi trung tâm tỉnh Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo hướng đồng bộ, liên hoàn, nâng cao năng lực vận tải và logistics.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa Thanh Hóa với Ninh Bình, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các khu vực trung du, miền núi và các địa bàn Thiệu Hóa, Thiệu Trung, Đông Tiến kết nối với trung tâm tỉnh tại phường Hạc Thành.

Công trình cũng góp phần tăng khả năng kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh; giảm tải cho quốc lộ 45 qua các khu vực đông dân cư.

Qua đó, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, du lịch và dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, theo Nghị Quyết của HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thông qua, dự án Đầu tư xây dựng quốc lộ 45 đoạn tiếp giáp tỉnh Ninh Bình đi trung tâm tỉnh Thanh Hóa có tổng chiều dài khoảng 68,35km, gồm 16,4km giữ nguyên hiện trạng và 51,95km xây dựng mới. Theo hồ sơ thiết kế, dự án có quy mô đường cấp III, 4 làn xe. Tổng mức đầu tư không quá 8.073 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn 5.500 tỷ đồng ngân sách Trung ương hỗ trợ; 2.573 tỷ đồng ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Dự án được chia thành 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 1: Xây dựng quốc lộ 45 dài khoảng 52,7km với tổng mức đầu tư 4.579 tỷ đồng. Tuyến đi qua các xã Vân Du, Kim Tân, Vĩnh Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Hòa, Thiệu Hóa, Thiệu Trung và phường Đông Tiến. Dự án thành phần 2: Xây dựng mới khoảng 15,45km đường nối quốc lộ 45 tại Km56+234 với đường Vành đai phía Tây tại Km2+750, thuộc phường Đông Tiến; tổng mức đầu tư không quá 3.494 tỷ đồng.