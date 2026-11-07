Thanh Hóa đạt tỷ lệ 99,94% đơn vị hoàn thành xác nhận hồ sơ vị trí việc làm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, động viên cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế đã được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể theo 4 khối: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, động viên cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Quá trình thực hiện được triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm phương châm “6 rõ”. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ luôn nỗ lực bám sát tiến độ, không quản ngày đêm để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong động viên cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả tổng hợp chung đến thời điểm 17h00 ngày 7/11/2026 tiến độ đầu mối thẩm định, xác nhận đã có 1.758/1.759 đơn vị hoàn thành xác nhận hồ sơ vị trí việc làm, đạt tỷ lệ 99,94%. Trong đó khối HĐND đạt 100% (167/167); khối MTTQ đạt 100% (169/169); khối UBND đạt 100% (1.246/1.246); khối Đảng đạt 99,44% (176/177).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, động viên cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tiến độ nhập Cổng vị trí việc làm đã có 1.742/1.759 đơn vị hoàn thành nhập cơ sở dữ liệu vị trí việc làm theo tài khoản được cấp, đạt tỷ lệ 99,03%, chỉ còn 17 đơn vị chưa hoàn thành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, động viên cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đến chia sẻ, động viên và ghi nhận tinh thần nỗ lực của cán bộ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trong đêm 7/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là công việc có tính chuyên môn cao, khối lượng lớn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chặt chẽ, chính xác và sự phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị.

Kết quả thực hiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, động viên cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung rà soát, cập nhật và đối chiếu số liệu biên chế, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thẩm định vị trí việc làm. Đồng thời, cần bám sát kế hoạch, thời hạn được giao, nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đặt ra; kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, đề xuất giải pháp xử lý đối với các nội dung còn khó khăn, chưa thống nhất.