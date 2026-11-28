Thanh Hóa đặt mục tiêu thu ngân sách tỉnh năm 2027 khoảng 90.000 tỷ đồng.

Năm 2026, kinh tế Thanh Hóa ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong những tháng cuối năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 25/11 đạt 62.801 tỷ đồng, bằng 122% dự toán; thực hiện cả năm ước vượt 70.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả trên được thông tin tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh ngày 25/11.

Việc đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt” của UBND tỉnh Thanh Hóa đã gắn trách nhiệm với tiến độ và kết quả thực hiện, nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ đạo. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì hoạt động vượt công suất thiết kế; nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất mới đi vào vận hành, góp phần gia tăng năng lực sản xuất và nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất khẩu và du lịch cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thu hút đầu tư ghi nhận tín hiệu khả quan với nhiều dự án được chấp thuận, số doanh nghiệp thành lập mới tăng. Bên cạnh đó, Thanh Hóa đã tích cực tập trung tháo gỡ những khó khăn cho các dự án tồn đọng, tạo hành lang cho dư địa phát triển mới.

Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế còn phụ thuộc vào một số doanh nghiệp, sản phẩm quy mô lớn; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, sản phẩm du lịch chưa đa dạng. Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư công chậm, những vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng, nhất là nguồn cung cát cho các công trình trọng điểm, chưa được giải quyết căn cơ.

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Tô Anh Dũng ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn tỉnh tập trung thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Trước mắt, Thanh Hóa kiên định mục tiêu thu ngân sách năm 2026 đạt 70.000 tỷ đồng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.

Đối với năm 2027, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế tối thiểu 11%, phấn đấu đạt mức cao hơn; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt từ 90.000 tỷ đồng trở lên.

Năm 2026, Thanh Hóa ước đạt thu ngân sách khoảng 70.000 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh xác định công tác giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước, gắn với chuẩn bị đầu tư. Các địa phương cần chủ động giải quyết những thủ tục thuộc thẩm quyền, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, tái định cư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Cùng với tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Các cấp, ngành phải thực hiện nghiêm tinh thần “nói đi đôi với làm, đã hứa phải thực hiện, đã làm phải hoàn thành”.

Theo lãnh đạo tỉnh, mục tiêu thu ngân sách 90.000 tỷ đồng trong năm 2027 là nhiệm vụ đầy thách thức, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.