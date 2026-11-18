Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lần thứ 51 tiếp tục ngày làm việc thứ hai, sáng 18.11. Ảnh: Minh Hiếu

Sáng 18.11, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lần thứ 51 tiếp tục ngày làm việc thứ hai, xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, hoạt động của HĐND các cấp, phát triển du lịch và bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thế giới Thành nhà Hồ.

Đáng chú ý, tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với Đề án phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương để Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thiện, ban hành Đề án theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu đón khoảng 21,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,6 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt khoảng 94.200 tỉ đồng. Tầm nhìn đến năm 2035, tỉnh đặt mục tiêu đón trên 27 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch vượt 170.000 tỉ đồng.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, thống nhất hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu và các kịch bản tăng trưởng; đồng thời xác định rõ vị trí, vai trò của ngành du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Một trong những vấn đề được nhấn mạnh là tính khả thi của nguồn lực đầu tư. Theo đó, tổng nhu cầu vốn dự kiến cần được đánh giá sát thực tế, phân loại cụ thể giữa các dự án đã có nhà đầu tư, đang triển khai với những dự án mới dừng ở định hướng kêu gọi đầu tư.

Đặc biệt, không được xem nguồn vốn xã hội hóa dự kiến là nguồn lực đã được xác định, tránh tình trạng đặt mục tiêu lớn nhưng thiếu cơ sở bảo đảm thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu quá trình triển khai Đề án phải có trọng tâm, trọng điểm, chuyển mạnh từ phát triển du lịch theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy chất lượng và giá trị gia tăng làm định hướng xuyên suốt.

Di sản thế giới Thành nhà Hồ (xã Tây Đô) được định hướng tiếp tục bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch

Trong đó, Thanh Hóa cần ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, có khả năng khai thác quanh năm; mở rộng thị trường khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách.

Phát triển du lịch phải gắn chặt với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị điểm đến.

Đây được xem là những yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Thanh Hóa, từng bước khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và hệ thống di sản phong phú, đồng thời tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án khai quật khảo cổ học bổ sung Nội thành Thành nhà Hồ tại xã Tây Đô. Đây là nội dung liên quan trực tiếp đến công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới Thành nhà Hồ.

Bên cạnh đó, hội nghị xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác, trong đó có nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng và đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.