Thanh Hóa đặt mục tiêu 65% lao động dân tộc thiểu số được đào tạo nghề vào năm 2030

Quang cảnh lớp học lý thuyết nghề tại Trường Trung cấp Nghề miền núi Thanh Hóa.

Thanh Hóa đang đẩy mạnh sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường liên kết với doanh nghiệp.

Việc tổ chức lại các trường nghề cũng gắn với mục tiêu mở rộng cơ hội học nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hai quyết định sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thanh Hóa.

Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa sáp nhập vào Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, thành Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông nghiệp Thanh Hóa. Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn sáp nhập vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, giữ nguyên tên trường sau sáp nhập.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh giảm từ 13 xuống còn 9 trường, tương đương 30,76%. Riêng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa có quy mô trên 4.500 học sinh, sinh viên sau sáp nhập.

Lớp thực hành kỹ thuật tại Trường Trung cấp Nghề miền núi Thanh Hóa.

Việc tổ chức lại hệ thống trường nghề nhằm sử dụng hiệu quả đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, đồng thời tạo điều kiện mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Đáng chú ý, trong Đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo 426.650 người, nâng tỷ lệ lao động dân tộc thiểu số qua đào tạo nghề nghiệp lên 65%.

Tỉnh ưu tiên phát triển giáo dục nghề nghiệp tại các địa bàn miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường tư vấn, hướng nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận các chương trình đào tạo phù hợp. Đồng thời, phấn đấu khoảng 90% học sinh, sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo có việc làm hoặc tự tạo việc làm, trong đó khoảng 80% có việc làm đúng ngành nghề đào tạo.

Việc sắp xếp hệ thống trường nghề gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kết nối doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững và cải thiện thu nhập cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa./.