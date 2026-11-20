Để tạo điều kiện cho người dân đi lại trong thời gian chờ xây dựng cầu mới Bái Sim, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã triển khai đắp tuyến tránh tạm dài khoảng 130m ở phía thượng lưu cầu. Tuyến có nền đường rộng 5m, mặt đường rộng 4m, kết cấu cấp phối đá dăm và bố trí cống tròn tạm qua suối.

Sở Xây dựng Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị đắp đường tránh qua khu vực cầu Bái Sim.

Do đây là tuyến tránh phục vụ giao thông trong thời gian thi công, ngành chức năng chỉ cho phép các phương tiện có tải trọng từ 3,5 tấn trở xuống lưu thông.

Các phương tiện có tải trọng lớn phải di chuyển theo phương án phân luồng, với sơ đồ hướng dẫn được bố trí tại các vị trí đi vào tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn trong hai ngày 8 và 9/11/2026, kết cấu hạ tầng giao thông tại cầu Km24+987 trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua xã Thanh Kỳ, bị hư hỏng, sụt lún hai đầu cầu.

Đây là tuyến giao thông quan trọng, có đông phương tiện lưu thông mỗi ngày. Đặc biệt, nhiều học sinh địa phương phải đi qua cầu Bái Sim để đến trường. Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng chỉ phép các phương tiện dưới 3,5 tấn trở xuống lưu thông trên đường tạm, còn các phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông theo hướng dẫn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm kịp thời khắc phục hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo phương án được phê duyệt, cầu cũ sẽ được phá dỡ toàn bộ kết cấu nhịp, mố cầu và phần nền, mặt đường đầu cầu bị hư hỏng để xây dựng cầu mới tại vị trí hiện trạng.

Công trình dự kiến dài khoảng 34m, rộng 10m, gồm một nhịp dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực dài 24m. Hai đầu cầu được xây dựng đường dẫn với tổng chiều dài khoảng 160m.

Phương án phân luồng giao thông của Sở Xây dựng Thanh Hóa sau khi cầu Bái Sim xảy ra sự cố.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai các hạng mục khẩn cấp, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn giao thông. Công trình dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.

Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, hiện đơn vị đang giao các phòng chuyên môn phối hợp với những đơn vị liên quan khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm triển khai thi công công trình.

Phương án phân luồng giao thông tạm thời theo Thông báo số 458/TB-SXD: Theo phương án của Sở Xây dựng Thanh Hóa, tạm dừng lưu thông đối với người và phương tiện qua cầu Km24+987 trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành. Các phương tiện có nhu cầu di chuyển giữa Khu kinh tế Nghi Sơn (Quốc lộ 1) và đường Hồ Chí Minh, theo cả hai chiều, thực hiện theo lộ trình thay thế như sau: Hướng từ Khu kinh tế Nghi Sơn đi đường Hồ Chí Minh: Từ quốc lộ 1, các phương tiện di chuyển đến nút giao với quốc lộ 47B tại Km369+400, rẽ vào quốc lộ 47B; tiếp tục đến nút giao với ĐT.512 tại Km74+950, rẽ vào ĐT.512. Sau đó, đi đến ngã ba Chuồng (xã Công Chính), rẽ vào ĐT.505; tiếp tục đến ngã ba Thanh Tân (xã Thanh Kỳ) tại Km30+600 đường Nghi Sơn - Bãi Trành, rẽ vào tuyến đường này để đi về phía đường Hồ Chí Minh.

Hướng từ đường Hồ Chí Minh đi Khu kinh tế Nghi Sơn: Các phương tiện di chuyển theo đường Nghi Sơn - Bãi Trành đến ngã ba Thanh Tân (xã Thanh Kỳ), rẽ vào ĐT.505; tiếp tục đến ngã ba Chuồng (xã Công Chính), rẽ vào ĐT.512. Từ đây, đi đến nút giao với quốc lộ 47B tại Km74+950, rẽ vào quốc lộ 47B; sau đó đến nút giao với quốc lộ 1 tại Km369+400 và tiếp tục hành trình. Thời gian thực hiện phân luồng tạm thời từ ngày 9/11/2026 cho đến khi có thông báo mới.