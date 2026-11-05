Thanh Hóa đánh thức tiềm năng, phát triển du lịch bốn mùa

Tiến tới mục tiêu du lịch bốn mùa

​Thanh Hóa từ lâu đã khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ du lịch Việt Nam. Thế nhưng, một thực tế khách quan mà ngành du lịch địa phương phải đối mặt suốt nhiều thập kỷ qua chính là tính mùa vụ. Khi những đợt sóng mùa hè hạ nhiệt, không gian du lịch biển thường rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Du khách được tham quan và trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại xã Pù Luông.

​Trong những năm gần đây, xứ Thanh đang thực hiện một tư duy làm dịch vụ hoàn toàn khác biệt. Địa phương không hề bước vào giai đoạn "ngủ đông" mà ngược lại, đang bứt tốc mạnh mẽ với chiến lược phát triển du lịch sự kiện bốn mùa bài bản. Cuối năm 2026, trọng tâm của hành trình bứt phá này là chương trình kích cầu du lịch. Sự kiện quy tụ sự đồng hành của 44 doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận tải lớn trên địa bàn, cùng bắt tay tung ra hàng loạt gói ưu đãi giảm giá sâu lên tới 70%, biến nơi đây thành tâm điểm dịch chuyển hấp dẫn bậc nhất cả nước vào mùa thấp điểm.

​Đánh giá về bước chuyển mình này, bà Lê Thị Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế An Bình Phát, một trong 44 doanh nghiệp tham gia vào chiến dịch kích cầu du lịch của tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: "Việc Thanh Hóa liên tiếp tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn vào dịp cuối năm là đòn bẩy chiến lược giúp các doanh nghiệp lữ hành chúng tôi giải bài toán tính mùa vụ đã tồn tại nhiều năm. Khách du lịch hiện nay không chỉ tìm kiếm kỳ nghỉ dưỡng truyền thống mà họ khao khát những trải nghiệm đa tầng, kết hợp giữa văn hóa bản địa, nghệ thuật đương đại và tiện ích đô thị hiện đại".

​"Những sản phẩm du lịch bốn mùa được đầu tư bài bản tại xứ Thanh đang tạo ra sức hút rất lớn, giúp doanh nghiệp dễ dàng thiết kế những hành trình mới lạ, giữ chân du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn", bà Chiến chia sẻ thêm.

​Điểm hẹn nghệ thuật và làn sóng truyền thông số tại Sầm Sơn

​Gây chú ý cho chuỗi hoạt động bùng nổ cuối năm là sự kiện âm nhạc nghệ thuật đặc sắc tại thành phố biển Sầm Sơn, diễn ra xuyên suốt từ ngày 13/11 đến 15/11. Sự kiện không chỉ đơn thuần là các hoạt động giải trí bề nổi mà được định vị là bước đi chiến lược nhằm tái định hình thương hiệu Sầm Sơn trong mùa đông. Tâm điểm thu hút chính là đêm Gala Sao Mai, dự kiến bắt đầu lúc 21 giờ ngày 15/11 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Cung đường chữ “S” - điểm check-in không thể bỏ qua khi du khách đến với Pù Luông.

​Đêm Gala Sao Mai 2026 sẽ quy tụ nhiều giọng ca được khán giả yêu mến, trong đó có những nghệ sĩ tên tuổi như Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Lâm Bảo Ngọc, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Đoàn Thúy Trang, Lê Việt Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Huyền Trang, Quách Mai Thy và Phạm Anh Khoa.

​Cùng với 11 nghệ sĩ khách mời, sự xuất hiện của Top 16 thí sinh Sao Mai 2026 sẽ tạo nên điểm nhấn cho chương trình, mở ra không gian giao lưu, biểu diễn và kết nối giữa những giọng ca đã thành danh với các tài năng âm nhạc trẻ.

Bà Lê Thị Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế An Bình Phát, một trong 44 doanh nghiệp tham gia vào chiến dịch kích cầu du lịch của tỉnh Thanh Hóa.

​Để cộng hưởng sức nóng của đêm nhạc, ban tổ chức lồng ghép thêm không gian giới thiệu, trưng bày các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh, mang lại không gian trải nghiệm đa giác quan cho du khách.

​Đặc biệt, nhằm tối ưu hóa hiệu quả quảng bá và tiếp cận sâu sắc đến đối tượng khán giả trẻ, ngành du lịch địa phương lần đầu tiên triển khai mạnh mẽ chương trình livestream với chủ đề "Hẹn với Sao Mai – Khám phá Sầm Sơn".

​Bản sắc đại ngàn và ngày hội văn hóa miền Tây xứ Thanh

​Rời xa không khí sôi động của đô thị biển, dòng chảy sự kiện cuối năm đưa du khách ngược ngàn lên với những cung đường uốn lượn rợp bóng cây của miền Tây Thanh Hóa. Từ ngày 16/11 đến 18/11, Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông sẽ chính thức khai mạc.

​Ông Hà Quý Tôn, Trưởng phòng Văn hóa, Xã hội UBND xã Pù Luông, thông tin: “Trong 3 ngày chương trình, xã dự kiến đón khoảng 8 nghìn lượt khách. Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông là cơ hội lớn để bà con đồng bào người Thái, người Mường giới thiệu những nét văn hóa nguyên bản nhất tới du khách. Để chuẩn bị cho chuỗi sự kiện cuối năm, chính quyền đã vận động 71 homestay trên địa bàn xã nâng cấp chất lượng phòng lưu trú, cam kết giữ vững giá dịch vụ và chuẩn bị chu đáo các mâm cơm đặc sản vùng cao. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện này sẽ tạo ấn tượng đẹp, giữ chân du khách ở lại lâu hơn với đại ngàn”.

Anh Trịnh Đình Phương, một khách hàng đang mua sắm và trải nghiệm tại siêu thị AEON MALL Thanh Hóa.

​Bên cạnh các hoạt động tại Pù Luông với chương trình đặc sản ẩm thực vùng cao, chuỗi sự kiện tiếp nối với Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tại Quảng trường Lam Sơn từ ngày 22/11 đến 24/11 nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Điểm nhấn đặc biệt của tuần lễ di sản này là chính sách miễn hoàn toàn vé tham quan tại Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong hai ngày 23 - 24/11.

​Kích cầu mua sắm và những tọa độ trải nghiệm mới dịp cuối năm

​Bước sang tháng 12, bức tranh du lịch xứ Thanh sẽ tiếp tục có sự chuyển mình mạnh mẽ khi đẩy mạnh kích cầu với Tuần du lịch Thanh Hóa cùng các tour tuyến trải nghiệm giảm giá đến 70%. Đây là giai đoạn các doanh nghiệp lữ hành nội địa thể hiện sự linh hoạt bằng cách làm mới các sản phẩm cũ, xây dựng những hành trình chuyên biệt kết hợp giữa khám phá tâm linh, văn hóa lịch sử và nghỉ dưỡng mùa đông.

​Song song với các hành trình trải nghiệm truyền thống, sự xuất hiện của AEON MALL Thanh Hóa, tọa độ mua sắm, giải trí hiện đại quy mô lớn bậc nhất khu vực, hứa hẹn sẽ mang đến không gian lễ hội đón Giáng sinh và năm mới sôi động.

​Chia sẻ về điểm đến mới này, anh Trịnh Đình Phương, một khách hàng thường xuyên mua sắm tại đây, phấn khởi cho biết: "Từ khi AEON MALL Thanh Hóa đi vào hoạt động, gia đình tôi có thêm một không gian vui chơi, mua sắm cực kỳ hiện đại và tiện ích ngay giữa lòng thành phố. Mọi thứ từ các nhãn hàng thời trang uy tín, khu ẩm thực phong phú cho đến các khu vui chơi giải trí đều tập trung tại một nơi rất đồng bộ và chuyên nghiệp. Không gian ở đây rộng rãi, thoáng mát, nhân viên phục vụ chu đáo, mang lại cho tôi những trải nghiệm thư giãn tuyệt vời vào mỗi dịp cuối tuần mà không cần phải đi đâu xa".

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

​Tại hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 10/2026, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: "Việc chuỗi 13 sự kiện lớn đồng loạt diễn ra vào dịp cuối năm là minh chứng rõ nét cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy du lịch mùa vụ sang chiến lược khai thác du lịch bốn mùa. Ngành du lịch địa phương xác định rõ nhiệm vụ phải không ngừng làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa truyền thống với các tiện ích đô thị hiện đại”.

“Chúng tôi kỳ vọng các chính sách kích cầu cùng sự đồng hành trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục tạo sức hút mạnh mẽ, đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và không thể bỏ lỡ của du khách trong và ngoài nước", ông Trung cho biết thêm.

​Nhìn lại toàn bộ bức tranh dịch chuyển, có thể thấy Thanh Hóa đang sở hữu những lợi thế lớn của một "Việt Nam thu nhỏ" khi có cả biển xanh, núi cao, đồng bằng và trung tâm đô thị phát triển. Việc kết nối đồng bộ chuỗi sự kiện từ văn hóa vùng cao, nghệ thuật đại chúng tại vùng biển cho đến thương mại giải trí đô thị đã khẳng định năng lực tổ chức và tầm nhìn vĩ mô của địa phương. Ngành du lịch xứ Thanh không còn thụ động chờ đợi mùa hè, mà đã chủ động tạo ra xu hướng, tạo ra nhu cầu để kéo du khách lên đường.

Các sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra từ tháng 11 đến cuối năm 2026 tại Thanh Hóa. Ngày 13/11 - 15/11: Chuỗi sự kiện biển và Đêm Gala Sao Mai (Quảng trường biển Sầm Sơn). Ngày 16/11 - 18/11: Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông. Ngày 22/11 - 24/11: Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa (Quảng trường Lam Sơn). Ngày 23/11 - 24/11: Miễn 100% vé tham quan tại Di sản Thành Nhà Hồ và khu di tích Lam Kinh. Tháng 12: Tuần kích cầu du lịch xứ Thanh (giảm giá tour đến 70%) và Lễ hội Mùa đông AEON MALL Thanh Hóa.