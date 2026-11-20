Sinh viên Trường đại học Hồng Đức tiếp cận công nghệ trong học tập, nghiên cứu. (Ảnh: Hoàng Lam)

Theo đánh giá của đề án, hiện tỉnh Thanh Hóa chưa có các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực cốt lõi của công nghiệp bán dẫn như thiết kế vi mạch, chế tạo tấm bán dẫn (wafer) và sản xuất chip. Tuy nhiên, tỉnh có nhiều điều kiện để phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực này, với hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin và mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Đề án tập trung phát triển năng lực đào tạo trên nền tảng các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ liên quan; ưu tiên hai lĩnh vực chuyên sâu là thiết kế vi mạch và đóng gói, kiểm thử vi mạch. Đồng thời, trang bị kiến thức nền tảng về vật liệu bán dẫn, công nghệ chế tạo vi mạch và các công đoạn trong chuỗi giá trị ngành, bảo đảm khả năng liên thông giữa các lĩnh vực đào tạo.

Trường đại học Hồng Đức được xác định là cơ sở triển khai chủ yếu, kết hợp hợp tác đào tạo, nghiên cứu, thực hành và thực tập với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, từng bước mở rộng hợp tác quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030, nhà trường xây dựng được đội ngũ chuyên gia, giảng viên, kỹ thuật viên phục vụ đào tạo nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn; đầu tư một phòng thí nghiệm thiết kế và chế tạo vi mạch bán dẫn, hai phòng máy tính cùng hệ thống tài liệu, giáo trình phục vụ nghiên cứu, đào tạo. Đồng thời, mở ít nhất hai ngành đào tạo thuộc lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và các công nghệ nền tảng liên quan.

Định hướng đến năm 2045, phát triển Trường đại học Hồng Đức trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ có thế mạnh trong một số lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án giai đoạn 2026-2030 là 54.781,8 triệu đồng. Kinh phí giai đoạn 2031-2045 sẽ được xác định căn cứ kết quả triển khai giai đoạn trước, nhu cầu phát triển đào tạo và khả năng huy động nguồn lực.