Thanh Hoá: Đăng ảnh bạo lực, TikToker 'Minh Sầm Sơn' bị bắt

Theo cơ quan công an, đầu tháng 9/2026, đối tượng Hoàng Quốc Minh (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tức "Minh Sầm Sơn") có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi hoạt động trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

TikToker "Minh Sầm Sơn" tại cơ quan công an. (Ảnh: CATH).

Qua xác minh, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy trở về địa phương, Minh xây dựng kênh TikTok để phát trực tiếp, đăng tải các hình ảnh có tính chất giang hồ, bạo lực để thu hút người xem và kiếm tiền từ hoạt động này.

Để tăng thu nhập, Minh bàn bạc với một số người cùng tham gia các phiên thách đấu (thường gọi là PK Live), các bên kêu gọi người xem tặng quà để phân định thắng, thua và thỏa thuận người thua phải thực hiện "hình phạt".

Đáng chú ý, những "hình phạt" này là các hành động nguy hiểm, sử dụng đồ vật có khả năng gây sát thương tác động vào cơ thể. Mức độ nguy hiểm được đẩy lên theo số tiền, quà tặng nhận được.

Các phương tiện, đạo cụ mà Hoàng Quốc Minh sử dụng để phục vụ livestream, thu hút người xem được công an thu giữ. (Ảnh: CATHT).

Trong các phiên phát trực tiếp, những người tham gia còn chửi bới, thách thức, kích thích tâm lý muốn chứng kiến bên thua chịu hậu quả để lôi kéo người xem tiếp tục chuyển tiền.

Sau khi thu thập thông tin, chứng cứ, cơ quan công an đã triệu tập Hoàng Quốc Minh làm việc, đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động phát trực tiếp trên TikTok.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Quốc Minh về tội "Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật".