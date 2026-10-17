Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về góp ý dự thảo luật trên VNeID

Theo số liệu tổng hợp tại 34 tỉnh, thành phố, Thanh Hóa dẫn đầu toàn quốc về số lượt tham gia ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), chiếm 28,95% tổng số lượt của cả nước.

Đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong tổng số 266.948 lượt tham gia ý kiến trên toàn quốc, Thanh Hóa đứng đầu với 70.077 lượt, chiếm 26,25%. Tiếp theo là Ninh Bình với 42.484 lượt, Đồng Nai với 17.995 lượt, Hưng Yên với 17.401 lượt và Đà Nẵng với 13.476 lượt.

Công an phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số trên VNeID.

Ở dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thanh Hóa tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 68.174 lượt tham gia, chiếm 26,52% trong tổng số 257.094 lượt của cả nước. Riêng hai dự thảo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, tỉnh ghi nhận tổng cộng 138.251 lượt góp ý, chiếm hơn một phần tư tổng số lượt tham gia trên toàn quốc ở mỗi dự thảo.

Kết quả trên phản ánh sự quan tâm của người dân Thanh Hóa đối với các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ số trong tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo luật.

Thông qua VNeID, người dân có thêm kênh thuận tiện để thực hiện quyền tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Cùng với việc tạo thuận lợi cho người dân tham gia đóng góp ý kiến, công tác bảo vệ thông tin cá nhân cũng được chú trọng. Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai các giải pháp bảo vệ thông tin người tham gia góp ý, góp phần tạo sự yên tâm để người dân bày tỏ quan điểm, đề xuất từ thực tiễn.

Thông qua VNeID, người dân có thêm kênh thuận tiện để thực hiện quyền tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Những ý kiến đóng góp từ thực tiễn đời sống là nguồn thông tin quan trọng để cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các quy định pháp luật, góp phần phát huy dân chủ và nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.