Thanh Hóa: Đảm bảo an toàn cho hàng nghìn hộ dân vùng ngập lụt

Vỡ bờ kênh, nước tràn ra hàng trăm ha đồng ruộng

Chiều 19/7, ghi nhận tại xã Tống Sơn (Thanh Hóa), lực lượng chức năng vẫn đang theo dõi và huy động lực lượng gia cố bờ kênh T2 tại thôn Đô Mỹ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Dũng, Bí thư xã Tống Sơn, cho biết những ngày qua mưa lớn khiến nước sông Hoạt dâng cao, một số đoạn kênh T2 bị tràn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gia cố, đồng thời chủ động xả tràn về phía đồng để giảm áp lực nước.

Sự cố vỡ kênh T2 ở xã Tống Sơn.

Tuy nhiên, đến trưa 17/9, lượng nước đổ về quá lớn. Để ngăn nước sông tràn ngược vào kênh, địa phương phải đóng cống T2. Áp lực nước tăng cao khiến đoạn bờ kênh đất lâu năm bị phá vỡ.

"Bờ kênh là đê đất lâu năm, trong khi diện tích tràn quá lớn, những vị trí bị tràn sâu không giữ được nên xảy ra vỡ", ông Dũng nói.

Bờ kênh vỡ khiến hàng trăm ha ruộng lúa bị ngập.

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để kiểm tra. Do nước sông Hoạt đang tiếp tục dâng, việc gia cố đoạn bờ bị vỡ chưa thể thực hiện.

Theo lãnh đạo xã Tống Sơn, nước từ kênh tràn ra có thể ảnh hưởng khoảng 700 ha đồng ruộng, gồm 200 ha lúa vụ mùa, 500 ha lúa chét và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản.

"Trước mắt, địa phương tiếp tục theo dõi mực nước, kiểm tra khu vực ảnh hưởng và triển khai phương án hạn chế thiệt hại. Khi mực nước cân bằng, lực lượng chức năng sẽ đắp lại đoạn kênh bị vỡ", ông Dũng cho biết.

Trong lúc chờ nước rút, chính quyền địa phương đang hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Chèo thuyền đưa người dân tới nơi an toàn. (Ảnh: CTV)

Bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân vùng bị ngập lụt

Tại xã Nông Cống, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, có nơi gần một mét. Theo UBND xã, toàn địa bàn hiện có 3.332 hộ bị ngập; 50 hộ với 167 nhân khẩu bị cô lập và 461 hộ phải di dời tại chỗ.

Anh Bùi Văn Hiệp (47 tuổi, xã Nông Cống) cho biết nước tràn vào nhà nhanh, gia đình phải huy động người thân di chuyển từng món đồ lên cao. "Nhà bị ngập, đồ đạc phải chuyển hết lên chỗ cao. Nước lên nhanh nên mọi người chỉ lo đưa những thứ quan trọng ra trước, nhiều việc muốn làm cũng không kịp", người dân nói.

Người dân tự chuẩn bị thuyền để di chuyển trong vùng ngập lụt Nông Cống. (Ảnh: CTV)

Ở một số khu vực nước ngập sâu, việc vận chuyển tài sản càng vất vả. Người dân phải lội nước hoặc dùng thuyền nhỏ để sơ tán đến nơi an toàn.

"Chúng tôi chỉ mong nước sớm rút để trở về nhà. Mấy ngày mưa lũ, cả gia đình gần như không làm được gì ngoài lo chống ngập và tìm chỗ an toàn để trú", một người dân khác chia sẻ.

Trước những căn nhà bị nước bao vây, lực lượng chức năng được huy động tiếp cận từng khu vực, hỗ trợ người dân kê cao tài sản, đưa người và vật nuôi ra khỏi nơi nguy hiểm. Nhiều phương tiện được bố trí để sẵn sàng ứng cứu khi nước tiếp tục dâng.

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời tài sản lên vị trí cao hơn. (Ảnh: CTV)

Công an xã Nông Cống thành lập 5 tổ công tác, do các chỉ huy trực tiếp điều hành, triển khai từ ngày 16/9 xuống các thôn, khu vực trọng điểm. Các tổ phối hợp với chính quyền địa phương rà soát từng khu dân cư, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và di dời người dân khỏi vùng ngập.

Đến trưa 17/9, lực lượng công an phối hợp các đơn vị đã hỗ trợ 420 hộ dân di chuyển đến nơi an toàn. Các tổ công tác tiếp tục bám địa bàn, rà soát những hộ có nguy cơ bị cô lập, đặc biệt là gia đình có người già, trẻ nhỏ và người yếu thế.

Lực lượng chức năng sẵn sàng thuyền cứu hộ để hỗ trợ người dân vùng lũ. (Ảnh: CTV)

Mưa lớn cũng làm 115,5 ha lúa tại Nông Cống bị ngập, gồm 103 ha trong đê và 12 ha ngoài đê. Khoảng 2,5 ha hoa màu và 116 ha cây hàng năm bị ảnh hưởng.

Chính quyền xã yêu cầu các thôn liên tục cập nhật diễn biến mưa lũ, cảnh báo đến từng hộ dân và chủ động phương án di chuyển khi cần thiết.

Ngoài Nông Cống, khu vực bị ngập nặng là xã Kim Tân, nước lũ cũng bao vây nhiều khu dân cư. Theo thống kê của UBND xã, 1.364 hộ với hơn 5.698 nhân khẩu tại 10 thôn có nhà ở bị ngập.

Lực lượng chức năng đã sơ tán người dân đến các điểm tập trung như Trạm Y tế Thạch Định, Trường Tiểu học và THCS Thạch Định, nhà văn hóa thôn.

Ngoài số hộ có nhà bị ngập, 456 hộ với 1.969 nhân khẩu tại 6 thôn đang bị chia cắt do nước lũ.

Tại các khu vực bị nước bao vây, lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên người dân bình tĩnh ứng phó, phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình, rà soát từng hộ trong vùng cô lập, ưu tiên người già, trẻ nhỏ và những người yếu thế để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Các lực lượng được yêu cầu bảo đảm lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong thời gian bị chia cắt, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, thiếu nước.

Chính quyền cũng được yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện cứu hộ, đồng thời cảnh báo người dân không tự ý đi lại qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết nhằm tránh tai nạn.