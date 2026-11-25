Kế hoạch cho thấy, bên cạnh mục đích nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 23/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 và định hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn của Chính phủ phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân. Gắn việc thực hiện kinh tế tuần hoàn với các mục tiêu phát triển tại Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm của tỉnh…

Thì cũng yêu cầu phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng của Kế hoạch hành động quốc gia; triển khai đồng bộ với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và các kế hoạch, chương trình khác có liên quan, bảo đảm không chồng chéo. Đặc biệt, phải bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Năm 2023, Thanh Hóa sẽ giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, mỗi nhiệm vụ được giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì và các cơ quan, đơn vị phối hợp cụ thể, có sản phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, hạn chế khai thác tài nguyên hữu hạn, tăng cường sử dụng tài nguyên tái tạo; từng bước giảm phát sinh chất thải, nước thải, giảm ô nhiễm và suy thoái môi trường.

Ưu tiên tập trung chỉ đạo, bố trí nguồn lực cho các nhiệm vụ về quản lý chất thải, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy cộng sinh công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Việc tái sử dụng, tái chế chất thải và sử dụng chất thải, phụ phẩm làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phải bảo đảm đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và các quy định pháp luật có liên quan…

Đặt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong thực hiện Kế hoạch hành động

Để Kế hoạch hành động đạt hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện thì ngoài các vấn đề khác, Thanh Hóa cũng đã đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn.

Năm 2030 Thanh Hóa phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8%-10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh.

Cụ thể, đến năm 2030 sẽ giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước; tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên liệu, vật liệu; tiết kiệm năng lượng. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên (đất, nước, khoáng sản); quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất, đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tỉnh.

Đưa các khu xử lý chất thải rắn tập trung vào hoạt động, trong đó có hoạt động phát điện từ xử lý chất thải rắn; phấn đấu đến năm 2030 tổng công suất phát điện của các khu xử lý đạt từ 50 MW trở lên. Phát triển các mô hình sử dụng điện từ nguồn sinh khối, từ chất thải trong hoạt động chế biến, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phấn đấu đến năm 2030 tổng công suất phát điện đạt từ 180 MW trở lên. Đạt mức tiết kiệm từ 8% - 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh.

Kéo dài thời gian sử dụng vật liệu, thiết bị, sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, cấu kiện; hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được thu gom, xử lý đạt 95%, trong đó ở nông thôn đạt 85%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng chất thải được thu gom giảm xuống dưới 30%. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái chế, tái sử dụng hoặc thu hồi năng lượng; tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường (trong đó có tro, xỉ, thạch cao) và chất thải rắn xây dựng được tái sử dụng, tái chế hoặc sử dụng làm nguyên liệu; khối lượng phụ phẩm nông, lâm, thủy sản được tái sử dụng, tái chế tăng dần qua các năm…

Nâng cao khía cạnh kinh tế, gia tăng lợi ích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực thực hiện kinh tế tuần hoàn. Xây dựng, nhân rộng, phát triển các mô hình sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tái sử dụng, tái chế chất thải, mô hình sản xuất, kinh doanh áp dụng kinh tế tuần hoàn phù hợp với từng vùng, miền và ở từng cấp độ. Hình thành, phát triển chuỗi giá trị mới, bền vững gắn với giá trị gia tăng cao, tạo thêm việc làm xanh thông qua áp dụng kinh tế tuần hoàn. Thu hút mạnh mẽ các nguồn lực từ tín dụng xanh, trái phiếu xanh và nguồn lực hợp pháp khác cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế tuần hoàn. Số cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn; số dự án được xác định là dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn theo Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg ngày 17/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị tăng dần qua các năm; lượng nguyên liệu thứ cấp thay thế nguyên liệu nguyên sinh và lượng tài nguyên, nguyên liệu, năng lượng tiết kiệm được của các cơ sở áp dụng được theo dõi tại các nhóm ngành ưu tiên. Hoàn thành rà soát cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến kinh tế tuần hoàn; xác định danh mục văn bản cần hoàn thiện, cơ quan chủ trì và thời hạn thực hiện trong năm 2027…

Đối với mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2035: Tiếp tục duy trì, nâng cao các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn đến năm 2030; từng bước hiện thực hóa nền kinh tế tuần hoàn bao trùm gắn với đổi mới, sáng tạo, năng lực cạnh tranh cao, thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2035 chất thải xây dựng được tái sử dụng lại, tái chế.

Nâng cao dần tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý ở đô thị từ 98% trở lên, ở nông thôn từ 90% trở lên; tiếp tục giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp so với năm 2030; 100% chất thải rắn nguy hại được thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

Đến năm 2035, 100% mô hình thí điểm được đánh giá và nhân rộng mô hình hiệu quả; công bố đầy đủ, đúng hạn danh sách dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn hằng năm; tăng so với năm 2030 số cơ sở áp dụng kinh tế tuần hoàn, lượng phụ phẩm nông, lâm, thủy sản, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải xây dựng được tái sử dụng, tái chế, lượng nguyên liệu thứ cấp sử dụng và lượng tài nguyên, nguyên liệu, năng lượng tiết kiệm được; mức cụ thể được xác định tại kỳ sơ kết năm 2030. Nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn thí điểm đã được đánh giá hiệu quả; hình thành mô hình cộng sinh công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có đủ điều kiện.

Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trên sẽ giúp Thanh Hóa hình thành cơ cấu sản xuất, tiêu dùng bền vững; sử dụng hiệu quả giá trị tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa nguyên liệu, vật liệu đã qua sử dụng; hạn chế chất thải phát sinh và giảm tác động xấu đến môi trường; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để huy động nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; nâng cao năng suất lao động, xây dựng văn hóa và lối sống xanh.