Các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn Thanh Hóa đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong tổng số 1.422 cơ sở nhà, đất dôi dư cần sắp xếp, xử lý, nhóm chuyển đổi công năng sang mục đích công cộng như nhà văn hóa, sân chơi và các công trình phục vụ cộng đồng có 738 cơ sở, đã hoàn thành xử lý 100%.

Đối với nhóm cơ sở được điều chuyển, kết hợp chuyển đổi công năng để bố trí cho lĩnh vực y tế, giáo dục, toàn tỉnh có 338 cơ sở và đã hoàn thành xử lý.

Nhóm giao cho các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà để khai thác theo hình thức cho thuê có 265 cơ sở, trong đó 264 cơ sở đã ký hợp đồng khai thác, cho thuê, đạt 99,6%.

81 cơ sở thuộc nhóm đề xuất giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai cũng đã hoàn thành xử lý theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung rà soát hiện trạng, phân loại từng cơ sở nhà, đất, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án xử lý phù hợp với chức năng, nhu cầu sử dụng. Trong đó, UBND các xã, phường chủ động triển khai chuyển đổi công năng các cơ sở thuộc thẩm quyền, đưa nhiều trụ sở dôi dư vào phục vụ sinh hoạt cộng đồng; các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, xây dựng và thủ tục pháp lý. Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương, kịp thời tổng hợp những vướng mắc để tham mưu phương án giải quyết.

Việc phân công rõ trách nhiệm, bám sát tiến độ và thường xuyên rà soát kết quả thực hiện đã góp phần đẩy nhanh quá trình xử lý khối lượng lớn cơ sở nhà, đất sau sắp xếp bộ máy.

Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Yên Định (cũ) vừa được chuyển đổi công năng, được ký hợp đồng đưa vào khai thác, sử dụng từ ngày 20/11.

Kết quả xử lý 1.421/1.422 cơ sở nhà, đất dôi dư cho thấy sự chủ động, phối hợp của các cấp, các ngành và địa phương trong thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Tuy nhiên, nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các thủ tục sắp xếp, xử lý mà quan trọng hơn là quản lý chặt chẽ, đưa tài sản vào sử dụng đúng mục đích, khai thác phù hợp với nhu cầu thực tế. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng trụ sở bỏ không, xuống cấp, hạn chế lãng phí và phát huy hiệu quả nguồn lực tài sản công.