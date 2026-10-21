Thanh Hóa: Đã khắc phục tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ tại xã Xuân Du

Toàn bộ lượng rác tồn đọng tại các điểm tập kết tạm thời đã được đơn vị thu gom vận chuyển đi xử lý.

Các tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Du sạch sẽ trở lại sau khi rác thải được thu gom.

Ghi nhận thực tế của phóng viên ngày 21/10 tại một số tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn xã Xuân Du, các điểm từng tập kết rác thải ngổn ngang, bốc mùi hôi thối đã được dọn dẹp, trả lại cảnh quan sạch sẽ, thông thoáng. Trước đó, rác thải sinh hoạt gồm túi nilon, thức ăn thừa, bỉm trẻ em và xác động vật chết tồn đọng nhiều ngày, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Ông Quách Văn Huy, Trưởng thôn Xuân Trường cho biết, hơn nửa tháng qua, rác thải sinh hoạt không được thu gom khiến người dân bức xúc. Để giải quyết tình thế trước mắt, thôn đã thành lập tổ thu gom lưu động gồm 5 người, bỏ kinh phí thuê ô tô thu gom rác trong thôn, đưa đến các điểm tập kết tạm thời.

Thôn cũng tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phân loại, xử lý một phần rác thải tại hộ gia đình; phần rác còn lại được đóng bao kín để hạn chế phát tán mùi và gây ô nhiễm. Tuy nhiên, do lượng rác phát sinh hằng ngày lớn, trong khi chưa có đơn vị tiếp nhận, các điểm tập kết tạm thời dần quá tải, rác chất thành đống ngoài trời, bốc mùi khó chịu.

Sau khi có phương án, Công ty môi trường đã huy động xe chuyên dụng, công nhân đến thu gom vận chuyển toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt tồn đọng hơn nửa tháng qua.

Theo ông Huy, đến nay, địa phương đã tìm được đơn vị thu gom, toàn bộ lượng rác tồn đọng đã được vận chuyển đi xử lý. Môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư được cải thiện, người dân yên tâm hơn.

Cùng chung niềm vui khi môi trường được cải thiện, bà Nguyễn Thị Phương, người dân thôn 5, xã Xuân Du chia sẻ, trước đây, rác thải tồn đọng nhiều ngày không được thu gom, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng phát sinh, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân. Đến nay, rác thải đã được thu gom, vận chuyển đi xử lý, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ hơn, người dân rất phấn khởi.

Công ty vệ sinh môi trường Gia Phúc JPC cam kết thực hiện đúng lịch thu gom, nếu có thay đổi sẽ có báo cáo UBND xã ít nhất 2 ngày.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Du, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã có quy mô dân số và địa bàn của ba xã trước đây gồm Xuân Du, Cán Khê và Phượng Nghi. Từ năm 2019, ba xã đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải với Công ty cổ phần Môi trường xanh - sạch - đẹp Thành Tâm. Tuy nhiên, đến hết tháng 2/2026, doanh nghiệp này dừng thu gom rác trên địa bàn.

Để duy trì hoạt động vệ sinh môi trường, UBND xã Xuân Du chủ động liên hệ và ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Công Chính, Nông Cống. Tuy nhiên, ngày 9/9/2026, xã nhận được Công văn số 26/VB-GTCC của doanh nghiệp về việc dừng tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa bàn thuộc huyện Như Thanh cũ.

Ngày 18/10, UBND xã Xuân Du đã đề xuất phương án thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt và được Công ty vệ sinh môi trường Gia Phúc JPC chấp thuận.

Trước tình trạng trên, UBND xã đã báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai phương án đến các thôn. Trong thời gian tìm đơn vị thu gom thay thế, xã yêu cầu các hộ dân chủ động xử lý rác tại nguồn, hạn chế tập kết rác tập trung nhằm giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường.

UBND xã sau đó liên hệ với Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Gia Phúc JPC, có địa chỉ tại thôn Xuân Long, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa, để tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Đến 18 giờ ngày 17/10/2026, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý lượng rác tồn đọng trên địa bàn đã hoàn thành.

Ngày 18/10, UBND xã tổ chức hội nghị với các trưởng thôn và đơn vị thu gom nhằm thống nhất phương án triển khai lâu dài. Theo Thông báo kết luận số 388/TB-UBND cùng ngày, địa phương thống nhất lựa chọn Công ty Gia Phúc JPC thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; mức thu trong những tháng còn lại của năm 2026 là 8.000 đồng/người/tháng, tần suất thu gom một lần mỗi tuần, vào Chủ nhật.

Khu vực tập kết rác cách đây mấy ngày đã được thu gom, dọn dẹp sạch sẽ.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du cho biết, hiện rác thải trên địa bàn cơ bản đã được thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định, không còn tình trạng rác chất đống kéo dài, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Địa phương đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục ký hợp đồng với Công ty Gia Phúc JPC để duy trì hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Thời gian tới, xã sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, bảo đảm rác thải được thu gom đúng tần suất, thời gian và xử lý theo quy định; kịp thời yêu cầu khắc phục những hạn chế phát sinh. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phân loại, thu gom và đưa rác đến đúng địa điểm, thời gian quy định, không vứt, đổ rác bừa bãi; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.