Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp, xây dựng lại cầu Km24+987

Ngày 14-11, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định số 3882/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai để ứng phó, khắc phục kịp thời hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại cầu Km24+987 (xã Thanh Kỳ) đường Nghi Sơn - Bãi Trành, do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 8-11 đến 9-11.

Cơ quan được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp (chủ đầu tư) là Sở Xây dựng. Công trình nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông bị hư hỏng do mưa lũ gây ra… Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành trong quý 2-2027.

Công trình sẽ triển khai xây dựng cầu mới tại vị trí cầu cũ, đường hai đầu cầu, gia cố mái taluy, kè bảo vệ mố và lòng suối thượng, hạ lưu cầu, hệ thống an toàn giao thông…, cùng các hạng mục liên quan khác.

Hiện trường mố cầu Km24+987 sạt lở, sụt lún gây chia cắt giao thông

Như Báo SGGP thông tin, khoảng 4 giờ ngày 9-11, do ảnh hưởng mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến một bên mố cầu tại Km24+987 trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ, bị đứt gãy, sụt lún, sạt lở và cuốn trôi nghiêm trọng. Mố cầu còn lại cũng bị xê dịch, lún sâu, sạt lở; thân cầu có dấu hiệu sụt lún, thấp hơn mặt đường khoảng 1m.

Sự cố khiến tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông. Chính quyền địa phương phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan huy động lực lượng trực gác, đặt biển cảnh báo, căng dây phong tỏa hai đầu khu vực xảy ra sự cố để bảo đảm an toàn. Song song đó, lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng phương tiện lưu thông theo các tuyến đường khác.