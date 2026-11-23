Việc công bố nhằm tạo cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Theo quyết định, UBND xã Thanh Quân có trách nhiệm duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra sạt lở; bố trí rào chắn, biển cảnh báo và kiểm soát người, phương tiện ra vào vùng nguy hiểm. Chính quyền địa phương phải thường xuyên kiểm tra, cập nhật diễn biến địa chất, sẵn sàng di chuyển các hộ dân đến địa điểm an toàn nếu xuất hiện nguy cơ mất an toàn.

Cùng với đó, địa phương cần xây dựng và tổ chức thực hiện phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, trong đó có lương thực và nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong thời gian sơ tán.

Đối với phương án khắc phục lâu dài, UBND xã Thanh Quân được giao tổ chức khảo sát, xác định cụ thể phạm vi và mức độ ảnh hưởng của khu vực sạt lở. Trên cơ sở kết quả đánh giá, địa phương đề xuất phương án xử lý phù hợp, từ gia cố, ổn định khu vực hiện trạng đến bố trí tái định cư cho các hộ dân nếu cần thiết, bảo đảm an toàn và tiết kiệm nguồn lực ngân sách.

Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Tài chính cùng những đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND xã Thanh Quân thực hiện các nhiệm vụ ứng phó và khắc phục theo lĩnh vực được giao.

Nguy cơ sạt lở tại thôn Thanh Nhân xuất hiện sau các đợt mưa lớn trong năm 2026, trong đó đáng chú ý là đợt mưa từ tối 8 đến ngày 9/11. Qua kiểm tra, khu vực sườn đồi xuất hiện hệ thống vết nứt và dấu hiệu sụt lún kéo dài khoảng 50 m; các vết nứt rộng từ 0,2 - 0,3 m, độ sụt lún lớn nhất khoảng 0,5 m. Phía chân đồi hình thành những vách taluy đứng cao từ 3 - 7 m, điểm gần nhất chỉ cách công trình phụ của nhà dân khoảng 3 m.

Theo đánh giá ban đầu, khu vực này có nguy cơ tác động trực tiếp đến 6 hộ gia đình với 35 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi. Không chỉ ảnh hưởng đến khu dân cư, tình trạng sạt lở còn tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường tỉnh 520B, đoạn nối xã Hóa Quỳ với xã Thanh Quân.

Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền xã Thanh Quân đã triển khai cảnh báo tại hiện trường, bố trí lực lượng theo dõi thường xuyên và di dời 3 hộ với 19 nhân khẩu thuộc diện nguy cơ cao đến nơi an toàn. Tuy nhiên, địa chất khu vực vẫn có những diễn biến khó dự báo, đặc biệt trong điều kiện tiếp tục xuất hiện mưa lớn, lũ.