Thanh Hóa: Công an xác minh nhóm học sinh Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Du lịch Việt Nam hỗn chiến

tỉnh Thanh Hóa

Thông tin ban đầu từ vụ việc cho biết khoảng 16 giờ 30, ngày 8/10, tại phía trước cổng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Du lịch Việt Nam, có địa chỉ tại Lô CC 1-2, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga xảy ra đánh nhau giữa nhóm học sinh.

Sau khi lớp học vừa tan, một nhóm học sinh cả nam và nữ đã dùng tay, chân tấn công một học cùng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Du lịch Việt Nam. Ảnh cắt từ clip.

Video ghi nhận tại hiện trường cho thấy sau khi lớp học vừa tan, một nhóm học sinh cả nam và nữ đã dùng tay, chân tấn công một bạn học cùng trường.

Ngay khi sự việc xảy ra, người dân đi đường đã đến can ngăn. Một học sinh sau khi đánh nhau với nhóm bạn cùng trường đã bị chảy máu ở vùng mặt, được cán bộ nhà trường đưa vào bên trong phòng học tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga để sơ cứu, băng bó vết thương.

Thông tin về việc học sinh đánh nhau trong khu công nghiệp Tây Bắc Ga, ông Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hàm Rồng (Thanh Hóa), cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan Công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Được biết, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Du lịch Việt Nam được thành lập theo QĐ số 525/QĐ-LĐXH ngày 23/42009 của Bộ LĐTB&XH, có địa chỉ tại đường Trịnh Kiểm, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là đơn vị giáo dục ngoài công lập. Điều khá lạ, cơ sở giáo dục bố trí dạy học cho học sinh lại nằm trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga.