Thanh Hóa: Công an xã giúp người chuyển nhầm 300 triệu đồng nhận lại tiền

Công an xã Yên Thọ phối hợp ngân hàng thực hiện các thủ tục bàn giao. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 5/11, anh Nguyễn Hữu Nguyện, sinh năm 1967, phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân nhận được 300 triệu đồng từ một người không quen biết. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền chuyển nhầm, anh Nguyện đã chủ động trình báo với công an địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Thọ (Thanh Hóa) đã khẩn trương rà soát, xác minh.

Đến sáng 6/11, lực lượng công an xác định người chuyển tiền là anh Lê Trung Kiên, hiện làm việc tại một công ty trên địa bàn xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa.

Anh Lê Trung Kiên (áo đen) nhận lại số tiền chuyển nhầm. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Sau khi xác minh thông tin của hai bên, Công an xã Yên Thọ mời anh Nguyện và anh Kiên đến trụ sở, đồng thời phối hợp ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết, bàn giao đầy đủ 300 triệu đồng cho anh Kiên.

Việc anh Nguyện tự giác trình báo khi nhận được số tiền lớn không thuộc về mình và sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Yên Thọ đã giúp giải quyết vụ việc nhanh chóng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người chuyển tiền.