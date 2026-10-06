Thanh Hóa: Công an tỉnh kiến nghị xử lý nghiêm hành vi thông đồng, móc nối làm sai lệch kết quả đấu giá

Cần hoàn thiện thể chế và chế tài xử lý như nâng mức phạt, tăng tiền đặt trước và đề xuất cấm cá nhân vi phạm (như bỏ cọc thao túng giá) tham gia hoạt động đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm. Ảnh minh họa: VGP.

Ngày 6/10, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á.

Bị can Cao Tiến Đoan (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và Trốn thuế. 21 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội danh khác nhau theo hành vi phạm tội.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2015 – 2025, bị can Cao Tiến Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trong quá trình ký kết 155 hợp đồng bán các lô đất cho khách hàng để thu hơn 178 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 113 tỷ đồng, để ngoài sổ sách hơn 64,9 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước với số tiền trốn thuế là hơn 15,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành, các bị can thông đồng để dìm giá nhằm đạt mục đích để Công ty Đông Á trúng đấu giá với giá thấp như mong muốn của bị can Cao Tiến Đoan. Từ đó, giúp bị can này hưởng lợi số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Số tiền này cũng được xác định là thiệt hại của nhà nước.

Trong vụ án này có 2 bị can thuộc đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đã có sai phạm, vi phạm quy tắc nghề nghiệp, vi phạm nguyên tắc đấu giá tài sản.

Hai bị can có hành vi cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia; lập khống danh sách về người đăng ký tham gia đấu giá, xâm phạm đến quyền lợi bình đẳng của những người tham gia đấu giá khác.

Ngoài ra có 2 bị can là cán bộ ngân hàng đã lập khống thư xác nhận cung ứng tín dụng số tiền hơn 532 tỷ đồng cho Công ty Đông Á có đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Các bị can này bị cáo buộc đồng phạm với bị can Cao Tiến Đoan về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ

Cơ quan điều tra kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện thể chế và chế tài xử lý như nâng mức phạt, tăng tiền đặt trước và đề xuất cấm cá nhân vi phạm (như bỏ cọc thao túng giá) tham gia hoạt động đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm. Đặc biệt nghiêm cấm nhận ủy quyền tham gia đấu giá trá hình.

Bên cạnh đó, cần nâng cao tính công khai, minh bạch như đẩy mạnh số hóa quy trình đấu giá, đăng tải đầy đủ, minh bạch thông tin về khu đất, quy hoạch, giá khởi điểm trên các cổng thông tin điện tử quốc gia để hạn chế sự can thiệp tiêu cực, móc nối giữa người tham gia và đơn vị tổ chức.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng, Sở Tư pháp và ngành thuế cần phối hợp giám sát chặt chẽ năng lực tài chính thực tế của người tham gia đấu giá, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường như trả giá "ảo" rồi bỏ cọc gây rối loạn thị trường.

Ngoài ra, quản lý chặt chẽ tổ chức đấu giá như rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi thông đồng, móc nối làm sai lệch kết quả đấu giá.

BẢO ĐẢM VIỆC XỬ LÝ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2026/QH16

Cơ quan điều tra cũng xác minh các tình tiết để đảm bảo việc xử lý theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội quy định về cơ chế, chính sách đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Theo cơ quan điều tra, dự án trên thuộc trường hợp vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, với diện tích khoảng 1.938,45m2.

Nhà đầu tư đã nộp đủ tiền sử dụng đất số tiền 255 tỷ đồng và đang triển khai dự án theo tiến độ. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong tháng 6/2027 – sớm hơn 6 tháng so với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án hoàn thành sẽ hiện thực hóa quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Quảng Thành. Từ đó, tạo quỹ đất để phát triển nhà ở cho người dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn phường Quảng Phú ngày nay, đồng thời đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Do đó, việc triển khai và tiếp tục đầu tư dự án đã và sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương.

Hiện các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án cũng được cơ quan thẩm quyền giải quyết, không còn đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa cũng kiến nghị các cơ quan quản lý thuế trong cả nước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế, hóa đơn đối với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Tiến hành kiểm tra đối với các công ty có dấu hiện sai phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và phối hợp, cung cấp hồ sơ tài liệu đến cơ quan điều tra có thẩm quyền rõ các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hóa đơn, thuế.