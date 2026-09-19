Thanh Hóa: Còn nhiều hộ dân bị ngập nước

Công an Thanh Hóa cấp phát suất ăn cho người dân vùng ngập nước. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Mực nước trên sông Bưởi, sông Yên biến đổi chậm theo xu thế xuống thấp dần.

Mưa kéo dài gây ngập cục bộ đường vào các khu dân cư, còn ảnh hưởng tới hoạt động đi lại của 7.530 nhân khẩu; nhà ở của 10.170 hộ dân ở Thanh Hóa còn ngập nước; 1.683 hộ, 6.183 nhân khẩu đang ở nơi sơ tán, được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm.

Mưa kéo dài, nước dâng cao, phát sinh các sự cố đê điều ở Thanh Hóa.

Đê hữu Cầu Chày ở xã Thiệu Hóa bị sạt 40m mái đê phía đồng (từ K34+800-K34+840); đê hữu sông Cầu Chày ở xã Xuân Tín bị sạt 15m mái đê phía đồng (từ K3+050-K3+065). Đê hữu sông Mã cũng bị lở bờ 50m tại thôn Ái Thượng, xã Điền Lư. Lực lượng tại cơ sở xử lý sự cố đê điều giờ đầu phương châm “4 tại chỗ” bảo đảm an toàn công trình và đã hoành triệt cống xả tiêu, ngăn không cho nước vào đồng khi tường hậu bể xả trạm bơm Hà Yên 1 ở xã Hoạt Giang bị sập, dài 18m.

Dù vậy, bờ tả kênh tiêu T2 ở thôn Hà Tân, xã Tống Sơn bị vỡ, dài 35m. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã đang chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư để sẵn sàng hàn khẩu đối với đoạn kênh bị vỡ khi nước rút.

Phương tiện cơ giới tiếp tục xử lý điểm sạt lở trên Quốc lộ 15C lên các xã vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Mưa lũ dài ngày, phát sinh sạt lở taluy dương tại 192 vị trí trên các tuyến giao thông. Các doanh nghiệp quản lý đường bộ đã xử lý bước đầu, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ.

Hiện còn 11 vị trí trên các tuyến quốc lộ, 28 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ còn bị ngập nước, sạt lở gây tắc giao thông. Đơn vị quản lý đường bộ đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn tham gia giao thông an toàn.

Trên các tuyến giao thông nông thôn phát sinh 26 vị trí sạt lở, hư hỏng đường nhưng người, phương tiện vẫn có đường khác để đi.

Các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi ở Thanh Hóa đang vận hành 58 trạm bơm với 238 máy bơm, 25 cống tiêu thoát nước, tiêu úng, bảo vệ sản xuất, khu dân cư, hạ tầng giao thông.