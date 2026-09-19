Thanh Hóa: Còn hơn 9.200 hộ dân bị ngập nhà sau mưa lũ

Tình hình ngập lụt tại xã Kim Tân chiều 19/9. Video: Đình Minh

Chiều 19/9, theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, trên sông Bưởi, sông Lèn, sông Yên, sông Cầu Chày..., mực nước vẫn đang ở mức cao, gây ngập lụt hàng nghìn hộ dân ở khu vực Thạch Thành, Cẩm Thủy, Bỉm Sơn, Hà Trung, Nông Cống, Triệu Sơn và phường Hàm Rồng... Ảnh: Đình Minh

Ông Nguyễn Thanh Hào - Chủ tịch UBND xã Kim Tân cho biết, đến tối nay (19/9), trên địa bàn xã còn khoảng 800 hộ dân đang bị ngập lụt, tập trung ở khu vực Thạch Định, Thành Trực và Ngọc Bồ... Ảnh: Đình Minh

Theo ông Hào, mực nước trên sông Bưởi hiện đang xuống, lũ rút dần. Đối với các hộ còn ngập sâu, chính quyền xã cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm để người dân sử dụng. 'Hơn 2.500 suất hỗ trợ đã được trao tận tay tới người dân vùng ngập, đảm bảo không ai nào bị thiếu đồ ăn, nước uống', ông Hào nói. Ảnh: Đình Minh

Với tinh thần 'nước rút đến đâu, dọn vệ sinh đến đó' thầy cô tại các trường học tại xã Kim Tân đã bắt tay ngay vào dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên, phòng học và các khu vực sinh hoạt của trẻ. Ảnh: Đình Minh

Theo báo cáo của Văn phòng chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 19/9, mực nước trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân là 13,02m, cao hơn báo động 3 là 1,02m; sông Yên tại trạm Chuối ở mức 3,63m, trên báo động 3 là 0,13m; sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh ở mức 10,35m, trên báo động 3 là 0,35m. Ảnh: Đình Minh

Mưa lũ hiện vẫn khiến 9.245 hộ dân bị ngập nhà. Tại 23 xã, phường, đường vào khu dân cư bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến 3.974 hộ với 15.460 người. Ảnh: Đình Minh

Trong đợt mưa lũ, các địa phương đã chủ động sơ tán 2.260 hộ với 8.169 người tại 70 xã, phường đến nơi an toàn. Đến nay, 732 hộ với 2.679 người đã trở về nhà sinh hoạt bình thường; còn 1.389 hộ với 5.047 người thuộc 52 xã, phường đang ở nơi sơ tán. Ảnh: Đình Minh

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 7.863ha diện tích bị ngập, gồm 4.632ha lúa, 1.845ha rau màu và 1.386ha mía; 1.436ha nuôi thủy sản bị tràn, vỡ; 32ha muối bị hư hỏng và 2.620 con gia cầm bị chết. Ảnh: Đình Minh

Người dân tại các khu vực bị ngập lụt tại Thanh Hóa được bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu và thông tin liên lạc. Ảnh: Đình Minh