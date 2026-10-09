Thanh Hóa còn 533 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa đưa vào khai thác

Ngày 9.10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị làm việc với hai đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn.

Theo Sở Tài chính, tính đến ngày 8.10, toàn tỉnh có 1.335 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tất cả đã có quyết định phê duyệt phương án xử lý của cấp có thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị UBND tỉnh Thanh Hóa làm việc với hai đoàn công tác về xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh

Trong đó, 802 cơ sở đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng, tăng 265 cơ sở so với báo cáo ngày 29.9; 533 cơ sở chưa hoàn thành việc đưa vào khai thác.

Theo phân loại, có 571 cơ sở thuộc nhóm chuyển đổi công năng tài sản công sang mục đích công cộng, đã xử lý xong 570 cơ sở, còn 1 cơ sở.

Nhóm điều chuyển hoặc kết hợp chuyển đổi công năng để phục vụ y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh có 298 cơ sở, trong đó 181 cơ sở đã xử lý xong, 117 cơ sở đang thực hiện.

Nhóm giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà để khai thác cho thuê gồm 432 cơ sở, trong đó 23 cơ sở giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và 409 cơ sở giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã, phường.

Ngoài ra, 34 cơ sở thuộc nhóm đề xuất giao đất, cho thuê đất theo pháp luật đất đai đã được xử lý theo quy định.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng yêu cầu các đoàn công tác và sở, ngành trực tiếp làm việc với xã, phường để kiểm tra tiến độ, tháo gỡ vướng mắc.

Trong đó, cần rà soát 6 cơ sở chưa có quyết định giao đơn vị quản lý và 312 cơ sở đã giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã nhưng chưa được phê duyệt phương án khai thác cho thuê.

Đối với các cơ sở đã có phương án cho thuê nhưng chưa ký hợp đồng, tỉnh yêu cầu hướng dẫn thủ tục xác định, phê duyệt giá, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh lãng phí tài sản công.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, xử lý, đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào quản lý, sử dụng, khai thác trước ngày 20.11.2026.