Thanh Hóa: Cơ bản khơi thông 24 điểm ngập thường xuyên trong đô thị

Liên quan đến tình trạng ngập nước thường xuyên tại các khu đô thị, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra, khơi thông dòng chảy và có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng ngập nước.

Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa trực tiếp đi kiểm tra thực tế các đoạn sông chảy qua phường Hạc Thành.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với UBND các phường và đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hiện trạng 24 điểm thường xuyên ngập úng trên địa bàn.

Tính đến 29/9, công tác nạo vét, khơi thông tại 24 điểm ngập đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các địa phương tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện khối lượng còn lại, duy trì vệ sinh, thu gom bùn đất, rác thải và thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước để kịp thời xử lý các vị trí phát sinh tắc nghẽn.

Tuy nhiên, theo đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa, việc nạo vét, khơi thông là giải pháp trước mắt nhằm phục hồi và nâng cao khả năng tiêu thoát của hệ thống hiện có, chưa phải là giải pháp xử lý triệt để tình trạng ngập úng.

Hiện nay, cơ bản 24 điểm ngập ở đô thị Thanh Hóa được khơi thông.

Bởi thực tế qua rà soát, kiểm tra, một số khu vực vẫn còn tồn tại các bất cập như hệ thống cống thoát nước cũ, xuống cấp, tiết diện nhỏ; cống nhánh, cống trục và cống xả chưa kết nối đồng bộ.

Một số khu vực có địa hình thấp, khả năng tiêu thoát phụ thuộc vào mực nước các sông, kênh tiêu chính. Khi xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn, đồng thời mực nước sông, kênh dâng cao, khả năng tiêu tự chảy bị hạn chế nên vẫn có nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ.

Để hạn chế tái ngập, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương và đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước duy trì nạo vét, khơi thông định kỳ cống, rãnh, hố ga, cửa thu, cửa xả.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành các công trình đầu mối, cửa phai, trạm bơm nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn.

Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đấu nối các hạng mục thoát nước thuộc các dự án đang triển khai.

Về lâu dài, Sở Xây dựng đang hoàn thiện Đề án tổng thể giải quyết tình trạng ngập úng tại các phường thuộc đô thị Thanh Hóa, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/10.

Đề án sẽ rà soát toàn diện hệ thống thoát nước, xác định nguyên nhân ngập theo từng lưu vực và đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư.

Trong đó, đáng chú ý là nghiên cứu đầu tư các công trình đầu mối tiêu thoát nước trọng yếu như trạm bơm tiêu Quảng Châu, công suất thiết kế khoảng 40m3/s và trạm bơm tiêu Bến Ngự, công suất khoảng 10m3/s; nạo vét, kiên cố hóa các sông, kênh tiêu chính.

Sở Xây dựng Thanh Hóa định hướng hoàn thiện kết nối hệ thống thoát nước giữa các khu dân cư mới với khu dân cư hiện hữu, rà soát quỹ đất để bố trí hồ điều hòa tại các khu đô thị, khu dân cư mới, từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước đồng bộ, phù hợp với điều kiện phát triển đô thị và diễn biến mưa lũ.