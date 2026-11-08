Thanh Hóa cơ bản hoàn thành xác nhận hồ sơ vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, tỉnh chú trọng chuẩn hóa quy trình, dữ liệu, xây dựng Cẩm nang hướng dẫn nhằm bảo đảm việc xác định vị trí việc làm thực chất, chính xác, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn.

Quyết liệt triển khai, bảo đảm tiến độ

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế được tỉnh Thanh Hóa triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Nhiệm vụ được phân công cụ thể theo 4 khối: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, động viên cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Quá trình thực hiện được triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm phương châm “6 rõ”. Trước khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao và thời hạn hoàn thành gấp, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện đã nỗ lực bám sát tiến độ, chủ động phối hợp, tranh thủ thời gian, làm việc cả ngày nghỉ, ngoài giờ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo kết quả tổng hợp đến 17h ngày 7/11/2026, toàn tỉnh có 1.758/1.759 đơn vị hoàn thành xác nhận hồ sơ vị trí việc làm, đạt tỷ lệ 99,94%. Trong đó, khối HĐND đạt 100% (167/167 đơn vị); khối MTTQ đạt 100% (169/169 đơn vị); khối UBND đạt 100% (1.246/1.246 đơn vị); khối Đảng đạt 99,44% (176/177 đơn vị).

Đối với tiến độ nhập Cổng vị trí việc làm, đã có 1.742/1.759 đơn vị hoàn thành nhập cơ sở dữ liệu theo tài khoản được cấp, đạt tỷ lệ 99,03%; còn 17 đơn vị chưa hoàn thành.

Những con số trên cho thấy sự quyết tâm và nỗ lực lớn của các cấp, ngành trong triển khai nhiệm vụ có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Đến thăm, chia sẻ, động viên và ghi nhận tinh thần nỗ lực của cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong đêm 7/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là công việc có tính chuyên môn cao, khối lượng lớn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chặt chẽ, chính xác và sự phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí khẳng định, kết quả thực hiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn.

Đồng thời, đề nghị cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung rà soát, cập nhật, đối chiếu số liệu biên chế, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thẩm định vị trí việc làm. Việc thực hiện phải bám sát kế hoạch, thời hạn được giao, nâng cao chất lượng tham mưu; kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, đề xuất giải pháp xử lý đối với các nội dung còn khó khăn, chưa thống nhất.

Chuẩn hóa quy trình, bảo đảm tính thực chất

Không chỉ tập trung hoàn thành tiến độ, Thanh Hóa còn chú trọng xây dựng công cụ hướng dẫn nhằm thống nhất cách hiểu, cách làm và nâng cao chất lượng kê khai, xác nhận hồ sơ vị trí việc làm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, động viên cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ trong đêm

Trên cơ sở Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, Quyết định số 2034/QĐ-TTg ngày 23/10/2026 và Công văn số 12176/BNV-CCVC ngày 23/10/2026 cùng các quy định liên quan, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, kịp thời xây dựng Cẩm nang hướng dẫn thực hiện vị trí việc làm gồm 90 câu hỏi - trả lời, kèm hình ảnh minh họa và hướng dẫn xử lý những tình huống, vướng mắc thường gặp trong quá trình kê khai.

Điểm đáng chú ý của Cẩm nang là cụ thể hóa quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện; hướng dẫn kế thừa dữ liệu đã có, hạn chế kê khai trùng lặp, đồng thời quy định rõ việc kiểm tra, xác nhận kết quả và gắn trách nhiệm với từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu.

Trong đó, ba yêu cầu xuyên suốt được đặt ra: Thứ nhất, việc xác định vị trí việc làm phải bắt đầu từ nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và trách nhiệm, không hợp thức hóa số lượng người hiện có. Thứ hai, kế thừa dữ liệu đã được kiểm chứng, chỉ kê khai những nội dung còn thiếu hoặc có thay đổi. Thứ ba, phân biệt dữ liệu đúng về mặt kỹ thuật với dữ liệu đã được xác nhận về nghiệp vụ, không tự động quy đổi nhu cầu nhân lực thành biên chế.

Cách làm này được cụ thể hóa thông qua việc hỏi - đáp theo tình huống thực tế, có hình ảnh minh họa từng công đoạn và cảnh báo những lỗi thường gặp. Các cơ quan đầu mối chuẩn bị mã, danh mục nguồn dữ liệu; đơn vị trực tiếp kê khai tập trung xác nhận và bổ sung những nội dung cần thiết, thay vì thực hiện lại từ đầu.

Nhiều cán bộ làm việc "xuyên đêm" để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Cẩm nang hướng dẫn kiểm tra dữ liệu ngay từ nguồn, bảo đảm sản lượng đúng kỳ; phân biệt phút lao động với thời hạn giải quyết công việc; không tính trùng hồ sơ hoặc giờ giảm. Đồng thời, làm rõ sự khác nhau giữa công chức, viên chức và lao động hợp đồng; giữa người quy đổi, người cần bố trí và biên chế được giao.

Quy trình kiểm tra được thực hiện qua hai lớp: Phần mềm hỗ trợ đối chiếu dữ liệu kỹ thuật; bộ phận chuyên môn và người đứng đầu chịu trách nhiệm xác nhận kết quả nghiệp vụ. Qua đó, hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu, đồng thời bảo đảm tính chính xác, thống nhất và trách nhiệm giải trình trong từng khâu thực hiện.

Các mã, trang tính, công thức, cột nhập và hình ảnh minh họa được xây dựng theo phiên bản bộ biểu của Thanh Hóa. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện theo tệp chính thức do đầu mối phát hành; địa phương khác có thể tham khảo phương pháp hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vướng mắc nhưng không sao chép máy móc các quy tắc kỹ thuật riêng của tệp dữ liệu Thanh Hóa.

Có thể thấy, việc đạt tỷ lệ 99,94% đơn vị hoàn thành xác nhận hồ sơ vị trí việc làm không chỉ phản ánh nỗ lực trong tổ chức thực hiện và bảo đảm tiến độ, mà còn cho thấy quyết tâm của Thanh Hóa trong đổi mới phương thức quản lý nhân lực khu vực công. Quan trọng hơn, thông qua việc chuẩn hóa quy trình, kiểm chứng dữ liệu và xác định rõ trách nhiệm, tỉnh hướng tới xây dựng phương án vị trí việc làm xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ thực tế, làm cơ sở cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách khoa học, hiệu quả.