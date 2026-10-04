Thanh Hóa có 2 học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Em Mai Văn Khánh và Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt Huy chương Vàng trong Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX, năm 2026.

Tham dự IOAA 2026, Việt Nam có 10 học sinh, được chia thành 2 đội.

Đội 1 gồm 5 học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội).

Đội 2 gồm 5 học sinh của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ), Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đội tuyển Việt Nam đoạt 6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX, năm 2026.

Các thí sinh trải qua 5 nội dung thi gồm lý thuyết, phân tích dữ liệu, thực hành quan sát bằng kính thiên văn, thực hành quan sát tại Nhà chiếu hình vũ trụ và thi đồng đội.

Các phần thi đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức chuyên sâu mà còn phải có khả năng xử lý số liệu, thao tác với thiết bị và giải quyết vấn đề trong thời gian giới hạn.

Em Nguyễn Quang Dũng lên nhận Huy chương Vàng từ Ban Tổ chức.

Em Mai Văn Khánh nhận Huy chương Vàng từ Ban Tổ chức. Trước đó, trong năm 2026, Mai Văn Khánh đoạt Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á (APhO 2026).

Tham dự kỳ thi, em Mai Văn Khánh và em Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đều xuất sắc đoạt Huy chương Vàng.

Đây là lần đầu tiên Trường THPT Chuyên Lam Sơn có học sinh tham dự và đoạt giải tại IOAA, tạo thêm dấu ấn mới của nhà trường trong công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở lĩnh vực Thiên văn và Vật lý thiên văn; đồng thời, cho thấy khả năng thích ứng, tự học và nghiên cứu của học sinh khi tiếp cận một lĩnh vực còn khá mới.

Trước đó, trong năm 2026, em Mai Văn Khánh là thành viên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam dự Olympic Vật lý châu Á (APhO 2026) tại Hàn Quốc và đoạt Huy chương Đồng.

IOAA là một trong 12 kỳ Olympic khoa học quốc tế, được tổ chức thường niên dành cho học sinh THPT trên toàn thế giới. Kỳ thi lần thứ XIX được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25/9 đến 5/10, quy tụ 67 đội tuyển đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 320 thí sinh chính thức.