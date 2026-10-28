Thanh Hóa: Chuyển đổi số phải tạo ra giá trị thực chất

Những kết quả nổi bật từ chuyển đổi số

Tính đến tháng 10/2026, Thanh Hóa đã hoàn thành 173/273 nhiệm vụ do Trung ương giao, cùng hàng trăm chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp tỉnh trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đáng chú ý, Thanh Hóa là địa phương thứ hai trong cả nước thành lập và đưa vào hoạt động Công ty CP Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa và Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thanh Hóa. Đây là những bước đi nhằm huy động thêm nguồn lực, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, sản phẩm và mô hình kinh doanh có tiềm năng phát triển.

Tỉnh Thanh Hoá xác định, chuyển đổi số phải tạo ra giá trị thực chất.

Trong cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 97,74%; Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Công nghệ số từng bước được ứng dụng vào hoạt động quản lý nhà nước, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Nhiều mô hình chuyển đổi số phục vụ người dân được triển khai và phát huy hiệu quả. Mô hình dịch vụ công lưu động đã hỗ trợ 41.339 lượt người, tiếp nhận và hỗ trợ thực hiện 8.345 hồ sơ trực tuyến. Mô hình ki-ốt thông minh được thí điểm tại 10 đơn vị, thu hút hơn 35.000 lượt tiếp cận. Mô hình liên thông thủ tục khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi đã hỗ trợ trên 5.000 trường hợp.

Nội dung tuyên truyền pháp luật của Cảnh sát giao thông được chuyển tải qua video, hình ảnh trực quan trên màn hình số.

Những mô hình này góp phần đưa dịch vụ công đến gần người dân, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng số. Quy trình liên thông giúp giảm thời gian đi lại, hạn chế giấy tờ không cần thiết, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, tỉnh chú trọng phát triển hạ tầng và dữ liệu số. Công tác làm sạch dữ liệu đất đai đạt tỷ lệ 92,09%, xếp thứ 19/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên ứng dụng VNeID trên phạm vi toàn tỉnh.

Thanh Hóa đã tích hợp 1.791.286 thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử.

Dữ liệu số là nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ công và hỗ trợ hoạch định chính sách. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên, kết nối đồng bộ và khai thác hiệu quả. Nếu dữ liệu đã được làm sạch nhưng chưa phục vụ thiết thực cho công tác quản lý, điều hành thì hiệu quả chuyển đổi số vẫn chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư.

Xác định con người là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số, Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn 43.545 lượt cán bộ, người dân; triển khai 1.933 Tổ công tác Đề án 06 và 1.933 Tổ công nghệ số cộng đồng, phủ kín 100% địa bàn dân cư. Các tổ công tác góp phần hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận nền tảng số và hình thành thói quen giao dịch trên môi trường điện tử.

Cùng với đó, các nhiệm vụ phát triển công dân số, kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin tiếp tục được triển khai. Những kết quả bước đầu tạo nền tảng để Thanh Hóa nâng cao chất lượng quản trị, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tháo gỡ điểm nghẽn, chuyển từ tiến độ sang hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian qua. Chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; hạ tầng, dữ liệu số tiếp tục được mở rộng, tạo nền tảng đổi mới phương thức quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu. Ứng dụng khoa học, công nghệ từng bước đi vào đời sống, sản xuất, kinh doanh, tạo ra những giá trị cụ thể.

Người dân ở Thanh Hoá hào hứng trải nghiệm thực hiện thủ tục hành chính tại Kiosk thông minh.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại cần tập trung giải quyết, nhất là trong bố trí, sử dụng nguồn lực; làm sạch dữ liệu; vận hành, khai thác và cập nhật dữ liệu lên Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) Thanh Hóa; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Đây là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng triển khai nhiệm vụ, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có giải pháp cụ thể, sát thực tiễn.

Yêu cầu đặt ra là khắc phục tình trạng chú trọng hoàn thành đầu việc nhưng chưa quan tâm đúng mức đến hiệu quả sử dụng sau đầu tư. Các nền tảng, hệ thống công nghệ chỉ phát huy giá trị khi vận hành ổn định, có dữ liệu đầy đủ, được cập nhật thường xuyên và đáp ứng nhu cầu thực tế của cơ quan quản lý, người dân, doanh nghiệp.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân thực hiện thao tác nộp phạt vi phạm hành chính qua Cổng dịch vụ công.

Đối với Trung tâm IOC Thanh Hóa, hiệu quả hoạt động phải gắn với khả năng kết nối, tổng hợp, phân tích dữ liệu, hỗ trợ lãnh đạo các cấp đưa ra quyết định kịp thời. Công tác làm sạch dữ liệu cần đi đôi với cập nhật, đồng bộ và khai thác, tránh tình trạng dữ liệu đã được chuẩn hóa nhưng chưa phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

Bài toán nguồn lực và nhân lực công nghệ thông tin cũng cần được giải quyết đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị phải rà soát nhu cầu thực tế, ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân. Đồng thời, cần chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có khả năng vận hành, khai thác hệ thống, làm chủ công nghệ và xử lý các vấn đề phát sinh.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các cơ quan, đơn vị: Chuyển từ quản trị tiến độ sang quản trị kết quả, sản phẩm; chuyển từ xây dựng nền tảng sang khai thác giá trị; chuyển từ đo lường đầu vào sang đánh giá đóng góp cho tăng trưởng.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả “3 chuyển đổi”: Chuyển từ quản trị tiến độ sang quản trị kết quả, sản phẩm; chuyển từ xây dựng nền tảng sang khai thác giá trị; chuyển từ đo lường đầu vào sang đánh giá đóng góp cho tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu mỗi nhiệm vụ phải bảo đảm tiêu chí “6 rõ, 1 xuyên suốt”, siết chặt kỷ luật thực thi và gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân với kết quả được giao. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chủ động rà soát tiến độ, nhận diện khó khăn, kịp thời đề xuất phương án xử lý, không để tình trạng chậm trễ kéo dài hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Trong cải cách thủ tục hành chính, sự hài lòng của người dân phải là thước đo quan trọng. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao cần đi cùng chất lượng giải quyết thực tế, quy trình thuận tiện và khả năng hỗ trợ những người chưa thành thạo kỹ năng số. Chuyển đổi số phải giúp người dân tiếp cận dịch vụ công dễ dàng hơn, giảm thời gian chờ đợi, chi phí đi lại và những thủ tục không cần thiết.

Đối với phát triển kinh tế số, các nhiệm vụ cần gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin ngay từ cơ sở, tạo chuyển biến thực chất tại cấp xã. Các nền tảng số phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp điều kiện triển khai và mang lại lợi ích rõ ràng cho người sử dụng. Công tác bảo vệ dữ liệu, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thông tin phải được thực hiện song hành với quá trình kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch và nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Nhấn mạnh yêu cầu đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW đi vào cuộc sống, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định, giá trị của chuyển đổi số phải được đo bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Người dân tiết kiệm được thời gian, doanh nghiệp giảm được chi phí, cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động; các sản phẩm công nghệ của tỉnh được ứng dụng, có thị trường và đóng góp thực chất vào nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.