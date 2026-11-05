Thanh Hóa chuẩn bị khởi công tuyến ven biển Hoằng Thanh - Sầm Sơn

Ngày 5/11, ông Lê Tuấn Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho biết: Dự án thành phần 1, đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn (thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn và đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn) dự kiến khởi công trong tháng 11/2026.

Tập đoàn Đèo Cả là nhà thầu thực hiện dự án và hiện nay đơn vị đang tập trung máy móc, tạo mặt bằng chuẩn bị các điều kiện để triển khai thi công.

Đơn vị thi công đang tập trung máy móc, tạo mặt bằng để chuẩn bị thi công dự án. (Ảnh: P. Tuấn).

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án của UBND tỉnh Thanh Hóa, toàn dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn và đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn có tổng chiều dài gần 29,9km, tổng mức đầu tư 3.339,9 tỷ đồng, được chia thành hai dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 là đoạn từ xã Hoằng Thanh đến phường Sầm Sơn, dài khoảng 11,997km; dự án thành phần 2 là đoạn từ xã Tiên Trang đến Khu kinh tế Nghi Sơn, dài khoảng 17,906km.

Dự án thành phần 1 có điểm đầu tại Km23+700, thuộc địa phận xã Hoằng Thanh, điểm cuối tại Km35+697, kết nối với dự án tuyến đường ven biển thuộc địa phận phường Sầm Sơn. Tổng mức đầu tư dự án là 1.827,1 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.199 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 628,1 tỷ đồng.

Theo quy mô được phê duyệt, tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường và gia cố mở rộng mặt đường 11m, lề đất mỗi bên rộng 0,5m.

Riêng đoạn từ Đại lộ Nam Sông Mã đến quốc lộ 47 dài khoảng 1,8km có bề rộng nền đường 48m, phù hợp quy hoạch đô thị được duyệt.

Theo hồ sơ thiết kế, dự án này có điểm đầu tại Km23+700, thuộc địa phận xã Hoằng Thanh. (Ảnh: P. Tuấn).

Trên đoạn tuyến này sẽ xây dựng hai công trình cầu lớn, gồm cầu Đông Lưu và cầu Cửa Hới. Trong đó, cầu Đông Lưu tại Km26+294, vượt kênh Choán, thuộc địa phận xã Hoằng Thanh, có chiều dài 142,4m, mặt cắt ngang rộng 12m.

Đáng chú ý, cầu Cửa Hới vượt sông Mã, tại Km35+467, kết nối địa bàn xã Hoằng Châu với phường Sầm Sơn. Công trình có chiều dài khoảng 1.729m, mặt cắt ngang rộng 18m, nhịp chính sử dụng kết cấu dầm đúc hẫng, chiều dài nhịp 130m, các nhịp dẫn sử dụng dầm Super T.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, khi được triển khai, công trình sẽ góp phần hoàn thiện đoạn tuyến còn thiếu, kết nối với các đoạn đường ven biển đã và đang được đầu tư, từng bước hình thành trục giao thông ven biển liên tục qua địa bàn tỉnh.

Được biết, tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổng chiều dài quy hoạch khoảng 96,2km, kết nối từ khu vực giáp tỉnh Ninh Bình đến tỉnh Nghệ An.

Đến nay, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa dài 23,7km và đoạn Sầm Sơn - Quảng Xương dài khoảng 12,74km đã hoàn thành, đưa vào khai thác. Đoạn qua Khu kinh tế Nghi Sơn dài khoảng 20,1km cũng đã được đầu tư, đưa vào sử dụng.

Việc tiếp tục đầu tư đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển. (Ảnh: P. Tuấn).

Đối với các đoạn còn lại, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đầu tư, hoàn thiện kết nối. Trong đó, đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn dài 17,906km, tổng mức đầu tư 1.512,794 tỷ đồng đã được khởi công hồi tháng 8/2026.

Đoạn Ninh Hải - đường Bắc Nam 2 dài khoảng 10km, thuộc Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tỉnh Thanh Hóa, cũng đang được triển khai thi công.

Việc tiếp tục đầu tư các đoạn tuyến còn thiếu, trong đó có đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn, được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển, tăng cường kết nối các đô thị, khu du lịch và Khu kinh tế Nghi Sơn, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thúc đẩy kinh tế biển của tỉnh.