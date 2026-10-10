Thanh Hóa: Chùa Tăng Phúc và Trào Âm trao học bổng tiếp sức đến trường cho sinh viên vượt khó

Chương trình “Tiếp sức đến trường - Đồng hành cùng sinh viên vượt khó, học tốt” đã trao 11 suất học bổng, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng đến các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Đức Hòe

Chương trình do chùa Tăng Phúc và Trào Âm (Thanh Hóa) phối hợp cùng Trường Đại học Hồng Đức thực hiện, cùng sự hỗ trợ của Phật tử Nguyễn Sĩ Hùng.

Tham dự chương trình có Ni sư Thích Đàm Hương, viện chủ tổ đình Tăng Phúc; PGS. TS.Mai Văn Tùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Hồng Đức; đại diện chùa Trào Âm, các nhà tài trợ, giảng viên và sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, Ni sư Thích Đàm Hương cho biết hoạt động này thể hiện tinh thần từ bi, trách nhiệm cộng đồng và sự đồng hành của Phật giáo với thế hệ trẻ. "Mong các em sinh viên biến sự quan tâm, sẻ chia hôm nay thành động lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn, chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức và nuôi dưỡng ước mơ của mình.", Ni sư nói thêm.

Tổng trị giá chương trình trao học bổng là 44 triệu đồng - Ảnh: Đức Hòe

Đại diện trường Đại học Hồng Đức, PGS.TS. Mai Văn Tùng cảm ơn chùa Tăng Phúc và Trào Âm cùng Phật tử Nguyễn Sĩ Hùng đã quan tâm, hỗ trợ sinh viên của khoa; sự đồng hành này có ý nghĩa thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần khích lệ sinh viên vượt khó, học tốt và trưởng thành.

Được biết, chương trình “Tiếp sức đến trường - Đồng hành cùng sinh viên vượt khó, học tốt” đã trao 11 suất học bổng, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng đến các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt nhiều thành tích tốt trong học tập.

Tổng trị giá chương trình là 44 triệu đồng do Phật tử Nguyễn Sĩ Hùng phát tâm tài trợ.