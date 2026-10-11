Niệm Phật cầu gia hộ - Ảnh: Đức Hòe

Hiện diện tại buổi lễ có chư tôn đức chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa: Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương; Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Tâm Minh; Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích Đàm Hòa, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Quản trị, trụ trì chùa Tường Vân, Trưởng ban Tổ chức; chư vị trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo tỉnh có bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tá Lê Duy Dũng, Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh; ông Hồ Việt Anh, Trưởng phòng Tôn giáo, tín ngưỡng - Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; cùng lãnh đạo địa phương sở tại.

Nhiều lẵng hoa chúc mừng gửi đến chùa Giáng

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trình bày báo cáo về quá trình triển khai xây dựng các công trình chùa Giáng. Sau đó, chư tôn đức và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đánh dấu việc hoàn thành các hạng mục công trình phục vụ hoạt động của tự viện, góp phần đáp ứng nhu cầu tu học, sinh hoạt Phật sự và tín ngưỡng của Phật tử, nhân dân địa phương.

Cùng với lễ khánh thành, chùa Giáng (Tường Vân tự) cũng tổ chức lễ giỗ Tổ, tưởng niệm công đức chư vị Tổ sư và các bậc tiền nhân đã có công gây dựng, gìn giữ ngôi Tam bảo. Đây là dịp để hàng hậu học bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước, ý thức trách nhiệm tiếp nối đạo nghiệp, chăm lo đời sống tu học và gìn giữ truyền thống của tự viện.

Ni trưởng Thích Đàm Hòa tri ân chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền, Tăng Ni, Phật tử tham dự - Ảnh: Đức Hòe

Thay mặt chư Ni chùa Giáng, Ni trưởng Thích Đàm Hòa tri ân chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền, Tăng Ni, Phật tử đã chứng minh, tham dự, góp phần tạo nên sự thành công cho sự kiện này.

Chùa Giáng là một ngôi cổ tự được xây dựng từ triều vua Trần Duệ Tông (1372-1377), tọa lạc ở chân núi Đốn Sơn (Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), xưa được liệt vào kỳ quan bậc nhất của xứ này. Tương truyền khi vua Trần Duệ Tông đi dẹp giặc Chiêm Thành, qua núi Đốn Sơn mộng thấy mây vàng (điềm lành) nên lập đàn tế trời đất và cho xây chùa đặt tên là Tường Vân. Đến thời Hồ Quý Ly, chùa Tường Vân trở thành Quốc tự. Hiện chùa Tường Vân thuộc quần thể Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Năm 2009 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng chùa Tường Vân là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.