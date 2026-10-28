Thanh Hóa chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển

Vì vậy, trong ngày 28/10, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 97/CV-PTDS gửi các đơn vị trong địa bàn tỉnh về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Thực hiện Công văn số 59/BCĐ-BNNMT ngày 28/10/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, và để chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, kịp thời thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, giao Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên biển, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cơ quan, đơn vị liên quan và Nhân dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa, cơ quan truyền thông báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền về diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển; kịp thời truyền tải các bản tin dự báo, cảnh báo đến người dân, nhất là chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân, để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương nghề cá và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.