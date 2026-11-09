Thanh Hóa chủ động ứng phó mưa lớn, lũ và nguy cơ sạt lở đất

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận lượng mưa lớn, như Thanh Tân 449mm, Như Xuân 403mm, Hồ Khe Dài 349mm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/11, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 120mm. Đáng chú ý, lúc 9 giờ cùng ngày, mực nước sông Yên tại trạm Chuối đạt 3,72m, vượt báo động 3 là 0,22m và đang tiếp tục lên.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

Tỉnh cần huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính, hạn chế ngập lụt tại khu đô thị và khu công nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh cần kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du, nhất là các hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ chứa xung yếu. Chủ động phương án phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều theo cấp báo động.

Đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, cần rà soát, chủ động vận hành điều tiết theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị tỉnh Thanh Hóa tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nhất là thông qua hệ thống thông tin cơ sở; đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).