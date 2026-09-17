Thanh Hóa chủ động sơ tán dân, ứng phó mưa lũ diễn biến phức tạp

Lãnh đạo xã Nông Cống có mặt tại nhà dân để chỉ đạo công tác di dân do ảnh hưởng ngập lụt. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đến sáng 17/9, đã có 35 địa phương tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn. Công tác tuần tra, canh gác đê, kiểm tra các vị trí xung yếu và chuẩn bị phương án sơ tán dân vùng bãi sông đang được các địa phương triển khai theo diễn biến thực tế.

Chủ động sơ tán người dân khỏi vùng ngập

Tại xã Nông Cống, mưa lớn từ ngày 12/9 khiến mực nước sông Yên tiếp tục dâng cao. Đến 7 giờ ngày 17/9, mực nước sông Yên đạt 4,15 m, cao hơn báo động III 65 cm. Theo cảnh báo, đỉnh lũ trên sông Yên có khả năng đạt 4,45 m vào khoảng 10-12 giờ ngày 17/9, cao hơn đỉnh lũ năm 2017 khoảng 31 cm.

Nước lũ đã gây ngập đường, sân tại các thôn Hương Trường, Vạn Thiện, Minh Khôi, Bái Đa, Vạn Hòa, Tân Thắng, Cao Nhuận. Tại một số hộ dân khu vực trước Trường Mầm non Vạn Thiện, nước đã tràn vào nhà.

Toàn xã có 278 hộ thực hiện sơ tán tại chỗ, gồm Hương Trường 70 hộ, Minh Khôi 20 hộ, Xuân Trường 70 hộ, Vạn Thiện 40 hộ, Cao Nhuận 50 hộ, Lê Xá 10 hộ, Bái Đa 3 hộ và Vạn Hòa 15 hộ. Các hộ dân tại khu vực thường xuyên bị ngập đã chủ động kê kích tài sản, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn.

Cùng với sơ tán dân, địa phương cũng tập trung bảo vệ công trình đê điều. Lực lượng chức năng đã xử lý đắp tràn đê Bối khu vực Cao Bậu với chiều dài khoảng 20 m; xử lý vị trí tràn đê Cồn Vàng tại thôn Minh Khôi và mạch đùn, sủi tại cống Mã Lai. Tại khu vực Chợ Chuối, các hộ kinh doanh đã chủ động kê kích hàng hóa ngay trong đêm 16/9, trước khi nước lũ dâng cao.

Xã Nông Cống hiện duy trì lực lượng trực, thường xuyên cập nhật tình hình, sẵn sàng hỗ trợ người dân, nhất là các hộ ở khu vực ngập sâu. Ảnh: TTXVN phát

Trước diễn biến mực nước tiếp tục dâng, xã Nông Cống đang duy trì lực lượng trực, thường xuyên cập nhật tình hình, sẵn sàng hỗ trợ người dân, nhất là các hộ ở khu vực ngập sâu.

Ông Hà Vĩnh Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống cho biết, địa phương đã chỉ đạo các phòng, ban, lực lượng chức năng, dân quân và thôn theo dõi sát diễn biến mưa lũ. Đối với những hộ cần hỗ trợ, xã sẽ huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận tận nơi; đồng thời tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu để chủ động phương án di chuyển người dân khi cần thiết.

Tại xã Tượng Lĩnh, tình trạng ngập úng cũng đang diễn biến phức tạp. Sáng 17/9, có 3/10 thôn bị ngập nặng. Tại thôn Văn Xương, cụm Thọ Xương có 67 hộ đang ở khu vực nước có khả năng tràn vào nhà. Người dân đã chủ động kê kích tài sản lên cao. Tại thôn Tượng Sơn, cụm Bòng Sơn có 232 hộ, trong đó hơn 100 hộ đã bị nước tràn vào nhà. Ngay từ chiều 16/9, các hộ đã chủ động di chuyển, kê kích tài sản; người già, phụ nữ và trẻ nhỏ được tuyên truyền, vận động di chuyển đến nhà văn hóa hoặc những hộ có vị trí cao hơn để tránh lũ. Cùng đó, tại thôn Kén, nơi có 179 hộ với 776 nhân khẩu, địa phương đã di chuyển 140 người đến khu vực cao hơn, bảo đảm an toàn...

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng phòng Kinh tế xã Tượng Lĩnh, địa phương đang duy trì phương án “4 tại chỗ”, phân công lực lượng phụ trách từng khu vực, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi nước tiếp tục dâng. Công an xã phụ trách thôn Tượng Sơn, lực lượng quân sự phụ trách thôn Kén và Văn Xương, phối hợp với các thôn thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình và tổ chức di chuyển người dân khi có yêu cầu.

Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, sản xuất bị ảnh hưởng

Mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh. Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đến 6 giờ ngày 17/9, toàn tỉnh có 344 hộ có nhà bị ngập; trong đó xã Kim Tân có 215 hộ, xã Ngọc Liên 77 hộ. Có 4 nhà bị sập, đổ nhưng không gây thiệt hại về người; một nhà dân tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do sạt lở đá lăn.

Xã Nông Cống huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận tận nơi; đồng thời tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu để chủ động phương án di chuyển người dân khi cần thiết. Ảnh: TTXVN phát

Nhiều khu vực dân cư tại các xã Thạch Quảng, Thanh Phong, Mậu Lâm, Bát Mọt, Thành Vinh, Phú Lệ... cũng bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của hàng nghìn hộ dân.

Trên các tuyến Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16, Quốc lộ 217, đường tỉnh 519 và đường tỉnh 530B ghi nhận 7 vị trí sạt lở gây tắc đường. Các đơn vị quản lý đường bộ đang bố trí máy móc, vật tư để xử lý, khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài các điểm sạt lở, nhiều tuyến đường cũng bị ngập. Đến sáng 17/9, toàn tỉnh có 22 vị trí ngập gây tắc đường, gồm 4 vị trí trên quốc lộ và 18 vị trí trên đường tỉnh. Đối với đường liên thôn, liên xã, có 201 vị trí thuộc 40 xã bị ngập; phần lớn các khu vực này còn tuyến đường khác để người dân lưu thông.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn. Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.157 ha diện tích bị ngập, 160 ha ao nuôi thủy sản bị tràn. Riêng tại xã Nông Cống, qua rà soát sơ bộ có 115,5 ha lúa bị ngập.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, từ 7 giờ ngày 13/9 đến 5 giờ ngày 17/9, Thanh Hóa xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 300-450 mm. Một số nơi có lượng mưa cao hơn như Trạm Khí tượng Tĩnh Gia 459 mm, Trạm Khí tượng Như Xuân 490 mm, Trạm Thủy văn Chuối 469 mm.

Dự báo trong ngày 17/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mực nước sông Bưởi tại Kim Tân và sông Yên tại Chuối đã trên báo động III; sông Cầu Chày tại Xuân Vinh và sông Lèn tại Trạm Thủy văn Lèn trên báo động II; sông Mã tại Lý Nhân trên báo động I.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 2.157ha diện tích bị ngập, 160ha ao nuôi thủy sản bị tràn. Ảnh: TTXVN phát

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai ngay việc tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động; kiểm tra, rà soát các công trình đê điều, nhất là những vị trí xung yếu, cống qua đê để kịp thời xử lý khi có sự cố.

Các địa phương được yêu cầu tiếp tục rà soát, chủ động sơ tán người dân ở vùng bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất đến nơi an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đến 5 giờ ngày 17/9, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang vận hành 67 trạm bơm với 271 máy bơm và 17 cống tiêu, tập trung tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng, bảo vệ sản xuất và khu dân cư…