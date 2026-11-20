Phối cảnh dự án. Ảnh: CTD.

Dự án được định hướng kết hợp sản xuất công nghiệp với logistics, kho vận và dịch vụ doanh nghiệp; quy mô lao động toàn khu dự kiến khoảng 29.000 người.

BỐN KHU CHỨC NĂNG, KẾT HỢP SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ

Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa là giai đoạn đầu trong quy hoạch Khu công nghiệp Lưu Bình rộng khoảng 470 ha. Giai đoạn này có diện tích khoảng 160 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỉ đồng. Khu công nghiệp được chia thành bốn khu chức năng, hướng đến phục vụ nhiều khâu trong hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện kế hoạch, chương trình, kịch bản và thành phần đại biểu dự lễ; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 26/11. Các phương án tổ chức cần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cấp điện và vệ sinh môi trường. Nhà đầu tư được đề nghị chủ động bố trí kinh phí, mặt bằng và cơ sở vật chất phục vụ buổi lễ.

Khu A dành cho công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên điện tử, linh kiện và thiết bị thông minh; được bố trí gần trạm điện 110 kV và trục giao thông chính.

Khu B tập trung cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, gồm cơ khí chính xác, phụ tùng ô tô, xe máy, với các lô đất lớn và đường có khả năng chịu tải cao.

Khu C được định hướng làm logistics và kho vận, gồm kho ngoại quan, kho CFS, bãi container và trung tâm phân phối.

Khu D là trung tâm điều hành, dịch vụ với văn phòng, hải quan, ngân hàng, nơi lưu trú cho chuyên gia và tiện ích cho người lao động.

Dự án kết nối cảng, sân bay và mạng lưới giao thông hoàn thiện. Ảnh: CTD

Các lô đất được giới thiệu có diện tích từ 2 đến 25 ha; nhà xưởng có thể xây dựng quy mô đến 5 tầng, hệ số sử dụng đất dự kiến 3,5 lần. Cách bố trí này hướng tới đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất và các đơn vị trong chuỗi cung ứng công nghiệp.

KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG CẢNG VÀ VẬN TẢI

Một điểm nhấn trong định hướng phát triển khu công nghiệp là kết nối sản xuất với các dịch vụ logistics. Hệ thống dự kiến gồm kho ngoại quan, kho CFS, bãi container rỗng và dịch vụ đóng, rút hàng; đồng thời hướng tới bố trí dịch vụ hải quan tại chỗ, khai báo điện tử và kiểm hóa trong khu công nghiệp.

Hoạt động vận tải được định hướng kết nối nhiều phương thức, gồm đường bộ, đường thủy và đường sắt, cùng mạng lưới cảng của Tân Cảng Sài Gòn và các hãng tàu quốc tế. Nếu các dịch vụ này được triển khai đồng bộ, doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều khâu vận chuyển và lưu kho trong cùng một hệ thống, giảm thời gian trung chuyển hàng hóa.

Khu công nghiệp nằm ở phía Nam tỉnh Thanh Hóa, giữa trung tâm tỉnh và Khu kinh tế Nghi Sơn. Cùng với các tuyến đường khu vực, trong đó có tuyến từ cầu Thắng Phú đi Quốc lộ 1A, vị trí này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và đi lại của người lao động.

KỲ VỌNG THU HÚT ĐẦU TƯ, TẠO VIỆC LÀM

Với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ và logistics, Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa được kỳ vọng thu hút doanh nghiệp sản xuất, cung ứng linh kiện và dịch vụ vận tải. Dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 29.000 lao động, góp phần mở rộng cơ hội làm việc tại địa phương.

Kinh nghiệm vận hành cảng và logistics của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, thuộc Binh đoàn 20, được kỳ vọng hỗ trợ phát triển hạ tầng và dịch vụ của khu công nghiệp. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ xây dựng, mức độ hoàn thiện các kết nối giao thông và khả năng thu hút doanh nghiệp vào hoạt động.

Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công dự kiến ngày 19/12/2026 đang được triển khai. Khi hình thành, dự án sẽ là một phần trong quy hoạch Khu công nghiệp Lưu Bình, bổ sung quỹ đất sản xuất và tạo thêm động lực phát triển công nghiệp ở khu vực phía Nam Thanh Hóa.