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Theo Quyết định số 4074/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường ký ban hành ngày 25/11/2026, tổng diện tích khu đất đưa ra đấu giá là 46.323,77 m2 (khoảng 4,63 ha), thuộc địa giới hành chính phường Hạc Thành (nằm trong quy hoạch Khu đô thị Đông Hải). Giá khởi điểm cho toàn bộ khu đất được ấn định chính xác là 671.309.070.941 đồng.

VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA VÀ CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT RÕ RÀNG

Khu đất dự án B-HH nằm ở vị trí giao thương thuận lợi bậc nhất khu vực trung tâm tỉnh Thanh Hóa khi phía Bắc giáp đại lộ Nguyễn Hoàng, phía Đông giáp đại lộ Nam Sông Mã, phía Tây giáp trụ sở Công an thành phố Thanh Hóa và phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng.

Trong tổng diện tích hơn 4,63 ha, phần diện tích đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất là 22.724,78 m2, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Cơ cấu đất ở đô thị tại đây gồm 12.780,08 m2 đất nhà ở chung cư hỗn hợp và 9.944,70 m2 đất công trình nhà ở liền kề. Bên cạnh đó, dự án dành 2.979,93 m2 đất xây dựng trường mầm non theo hình thức đấu giá cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm.

Phần diện tích còn lại lên tới 20.619,06 m2 là đất không thu tiền sử dụng đất, bao gồm đất giao thông (11.891,34 m2), bãi đỗ xe (5.056,94 m2), công viên cây xanh (2.566,84 m2), trạm xử lý nước thải (662,04 m2) và nhà văn hóa (441,90 m2). Theo quy định, nhà đầu tư trúng đấu giá không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích này mà có trách nhiệm đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong thời hạn tối đa 5 năm, sau đó bàn giao lại cho cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng chung.

SIẾT CHẶT KỶ LUẬT ĐẤU GIÁ VÀ CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH

Một điểm đáng chú ý trong quyết định phê duyệt lần này là các điều khoản ràng buộc chặt chẽ về chỉ tiêu quy hoạch nhằm ngăn chặn tình trạng điều chỉnh dự án để trục lợi sau đấu giá. Mức giá khởi điểm hơn 671,3 tỷ đồng được tính toán dựa trên các chỉ tiêu công năng, diện tích sàn xây dựng và số lượng căn hộ theo đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 đã phê duyệt. Nếu trong quá trình triển khai, các chỉ tiêu thực tế lớn hơn hồ sơ ban đầu hoặc chủ đầu tư xin chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi chỉ tiêu xây dựng, cơ quan chức năng sẽ rà soát lại phương án giá đất để truy thu phần tiền sử dụng đất chênh lệch nộp vào ngân sách.

Để bảo đảm phiên đấu giá diễn ra minh bạch và mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước, UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quy định cụ thể số vòng đấu giá, bước giá và tổ chức thực hiện theo đúng pháp luật. Song song đó, Công an tỉnh được giao phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an phường Hạc Thành tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thông đồng hoặc gây rối trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.