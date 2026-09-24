Thanh Hoá chỉ đạo xử lý ngập úng khiến hàng nghìn học sinh nghỉ học

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong (áo xanh ở giữa) cùng đoàn công tác đi kiểm tra tình hình ngập lụt.

Ngày 23/9, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá cùng Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình trạng ngập lụt tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và nhà trường khẩn trương xây dựng phương án đưa học sinh trở lại học, không để tình trạng nghỉ học kéo dài.

“Trước mắt, ngành giáo dục, chính quyền xã và các trường vận động phụ huynh, bố trí phương án phù hợp để học sinh tiếp tục học tập. Trường hợp chưa thể khắc phục ngập úng tại trường, địa phương nghiên cứu tổ chức học tạm tại các điểm trường khác, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên”, ông Phong chỉ đạo.

Đối với tình trạng ngập úng kéo dài, ông Phong yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu đưa dự án xử lý tiêu thoát nước khu vực này vào danh sách công trình cấp bách để sớm bố trí nguồn lực triển khai.

Ngập lụt tại Trường THCS Đồng Tiến

Về lâu dài, tỉnh cần tính toán quy hoạch tổng thể hệ thống tiêu thoát nước cho xã Đồng Tiến và các khu vực lân cận; rà soát các dự án, tuyến đường có nguy cơ cản trở dòng chảy để có giải pháp phù hợp.

Đoàn công tác cũng kiểm tra trạm bơm tiêu úng trên địa bàn xã Đồng Tiến, khảo sát cơ sở vật chất và đánh giá khả năng tiêu thoát nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu xã Đồng Tiến chủ động kiểm tra, duy tu hệ thống tiêu thoát nước, quản lý ao hồ, khơi thông dòng chảy và tăng cường vệ sinh môi trường, không để đến khi xảy ra mưa lũ mới xử lý.

Được biết, tình trạng ngập sâu, kéo dài đã xảy ra nhiều năm qua. Mỗi khi ngập lụt, học sinh phải nghỉ học cả tuần trời mới trở lại trường.