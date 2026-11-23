Tuyến đường đi qua nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Không dừng lại ở việc giải tỏa áp lực giao thông, trục hành lang Đông Tây mới này được thiết kế đạt tiêu chuẩn nền tảng để nâng cấp thành cao tốc trong tương lai, trực tiếp mở không gian cho 5 đô thị mới và các khu công nghiệp dọc tuyến.

Theo Quyết định số 4028/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm ký ngày 21/11/2026, đây là dự án nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp 2, triển khai trong giai đoạn 2026 đến 2030. Toàn bộ nguồn vốn 5.700 tỷ đồng được bố trí từ ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

MẮT XÍCH ĐÔNG TÂY NỐI CÁC TRỤC XƯƠNG SỐNG QUỐC GIA

Hiện nay, mạng lưới giao thông của Thanh Hóa phát triển mạnh theo chiều dọc Bắc Nam với Quốc lộ 1, đường sắt Bắc Nam, cao tốc Bắc Nam phía Đông và đường Hồ Chí Minh ở phía Tây. Tuy nhiên, các tuyến kết nối theo chiều ngang từ vùng ven biển lên khu vực trung du, miền núi vẫn còn mỏng, khiến chi phí logistics liên vùng bị đội lên và dư địa phát triển công nghiệp, đô thị chưa được khai thác đồng bộ.

Dự án mới có tổng chiều dài khoảng 64,24 km, sử dụng khoảng 163,25 ha đất, đi qua địa bàn 15 xã từ vùng biển lên miền núi gồm Hoa Lộc, Hậu Lộc, Hoằng Phú, Hoằng Sơn, Hoằng Giang, Thiệu Quang, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Yên Định, Yên Ninh, Xuân Lập, Xuân Tín, Yên Phú, Ngọc Liên và Thạch Lập. Điểm đầu tuyến tại xã Hoa Lộc giao với đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn đi Hoằng Hóa; điểm cuối tại xã Thạch Lập đấu nối trực tiếp với đường Hồ Chí Minh.

Về ý nghĩa quy hoạch, tuyến đường tạo ra sự liên thông trực tiếp giữa các hành lang giao thông trọng yếu quốc gia gồm đường bộ ven biển, Quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam phía Đông (CT.01), đường Hồ Chí Minh (CT.02) và định hướng kết nối với tuyến cao tốc Hà Nội đi Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên (CT.03) trong tương lai. Mạng lưới này trực tiếp tạo lực đẩy hình thành 5 đô thị mới là Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Yên Định, Thiệu Hóa và Thọ Xuân.

CHUẨN BỊ SẴN TẦM VÓC CAO TỐC

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ thiết kế vừa được phê duyệt là tầm nhìn dài hạn về mặt kỹ thuật. Trên tổng chiều dài 64,24 km, tỉnh Thanh Hóa đầu tư xây dựng mới 50,11 km đạt quy mô đường cấp 3 đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 12 m và mặt đường rộng 11 m. Phần còn lại dài 14,13 km tận dụng hướng tuyến đi trùng với dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đã hoàn thành trước đó.

Dù trước mắt đầu tư theo chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, toàn bộ bình đồ tuyến với 28 đường cong có bán kính tối thiểu 800 m cùng độ dốc dọc lớn nhất 4% đều được tính toán để đáp ứng tiêu chí kỹ thuật của đường cao tốc, sẵn sàng cho việc nâng cấp khi lưu lượng tăng cao. Riêng đoạn dài 7,35 km từ Km18+340 đến Km25+690 đi qua khu vực đô thị được mở rộng ngay từ đầu từ nền 12 m lên 25 m, mặt đường rộng 21 m kèm dải phân cách giữa 3 m. Cách làm này giải quyết trước bài toán lưu lượng và tạo lợi thế thu hút các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh và Khu công nghiệp Thiệu Quang.

Để vượt qua hệ thống sông ngòi, kênh tiêu và các trục giao thông lớn cắt ngang, dự án đầu tư 19 cây cầu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Trong số này có 17 cầu xây mới, 1 cầu mở rộng là cầu làng Vông và 1 đơn nguyên mới xây dựng bên cạnh cầu vượt đường bộ cao tốc Bắc Nam hiện hữu. Các công trình điểm nhấn có quy mô lớn gồm cầu vượt Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc Nam dài gần 398 m cùng 3 cây cầu vượt sông Cầu Chày được thiết kế bảo đảm tĩnh không thông thuyền cấp 5. Tuyến cũng bố trí 16 nút giao bằng, trong đó có nhánh rẽ kết nối trực tiếp vào cao tốc Bắc Nam tại Km20+152.

ĐÒN BẨY CHO BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP VÀ LOGISTICS

​Khi thông tuyến, hành lang này sẽ đảm nhận vai trò trục vận tải hàng hóa chủ lực, kết nối trực tiếp 5 trên 21 khu công nghiệp và 12 trên 99 cụm công nghiệp toàn tỉnh với hệ thống cao tốc, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10, Quốc lộ 45, đường Hồ Chí Minh và đường bộ ven biển. Tuyến đi qua và đấu nối trực tiếp 2 khu công nghiệp đã thành lập là Phú Quý, Giang Quang Thịnh và mở hướng tiếp cận cho 3 khu công nghiệp trong quy hoạch gồm Bắc Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Thiệu Quang.

​Ở phân khúc cụm công nghiệp, dự án tạo hành lang lưu thông cho 7 cụm công nghiệp đã thành lập gồm thị trấn Vạn Hà, số 2 Vạn Hà, Thuần Lộc, Ngọc Vũ, Bắc Hoằng Hóa, Liên Hoa, Hòa Lộc; đồng thời mở đường cho 5 cụm công nghiệp quy hoạch là Hoằng Sơn, Trường Xuân, Thống Nhất, Ngọc Liên và Quảng Phú, rút ngắn thời gian trung chuyển hàng hóa ra trục ven biển.

​Hiện công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa đang được triển khai khẩn trương, đơn cử tại xã Hoằng Sơn các mốc giới liên tục được cập nhật để bám sát lộ trình dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác vào tháng 12/2030.

PHÂN CẤP MẠNH MẼ VỀ CHÍNH QUYỀN XÃ

Trong cơ cấu tổng mức đầu tư 5.700 tỷ đồng, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 3.488,5 tỷ đồng, kế đến là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 1.203 tỷ đồng và chi phí dự phòng hơn 740,1 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại phân bổ cho công tác quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác như rà phá bom mìn hay hoàn trả đường phục vụ thi công.

Một điểm mới đáng chú ý trong cách thức tổ chức thực hiện là dự án được chia làm 15 dự án thành phần. Trong khi Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đảm nhận vai trò chủ đầu tư dự án thành phần 1 về xây lắp toàn tuyến, toàn bộ 14 dự án thành phần giải phóng mặt bằng còn lại được giao thẳng cho UBND 14 xã có tuyến đường đi qua làm chủ đầu tư trực tiếp (riêng xã Hoằng Giang phối hợp thực hiện trên địa bàn).

Việc phân quyền thẳng cho cấp xã làm chủ đầu tư các dự án giải phóng mặt bằng thể hiện sự vận hành thực chất của mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, với khối lượng giải phóng mặt bằng lên tới hơn 163 ha cùng khoảng 370 đường ngang dân sinh phải vuốt nối, tiến độ bàn giao mặt bằng sạch tại 14 địa phương cơ sở sẽ là phép thử quan trọng đối với năng lực điều hành của cấp xã, quyết định trực tiếp đến khả năng về đích đúng hẹn vào năm 2030 của tuyến đường chiến lược này.