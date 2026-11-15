Thanh Hóa chi 20 tỷ đồng xây cầu Bái Sim mới sau sự cố sập mố cầu do mưa lũ

Ngày 14/11/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với cầu Bái Sim tại Km24+987 trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua xã Thanh Kỳ.

Tỉnh Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp; đồng thời cấp 20 tỷ xây dựng cầu Bái Sim mới sau sự cố sập mố cầu rạng sáng 9/11

Theo đó, tỉnh giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư triển khai dự án xây dựng cầu mới với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Dự án sẽ phá dỡ toàn bộ kết cấu cầu cũ bị hư hỏng, thanh thải lòng suối để bảo đảm khả năng tiêu thoát nước. Tại vị trí cầu cũ, một cây cầu mới kiên cố sẽ được xây dựng với chiều dài khoảng 34m, rộng 10m, đáp ứng tải trọng thiết kế.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 160m theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi. Trong thời gian thi công, một tuyến đường tránh tạm dài khoảng 130m ở phía thượng lưu cầu cũ sẽ được bố trí nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phương tiện.

Sự cố khiến tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành qua khu vực cầu Bái Sim bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông.

Công trình dự kiến hoàn thành trong quý II/2027. UBND tỉnh giao UBND xã Thanh Kỳ chủ trì thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Trước đó, khoảng 3h ngày 9/11, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước sông, suối và hồ Yên Mỹ dâng cao khiến một bên mố cầu Bái Sim bị sập. Mố cầu phía còn lại cũng xuất hiện dấu hiệu xê dịch, lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sự cố khiến tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành qua khu vực cầu Bái Sim bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức cảnh báo, bảo đảm an toàn và triển khai phương án khắc phục.