Thanh Hóa chạy nước rút, quyết đạt tăng trưởng 2 con số

Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả tích cực

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại họp báo thường kỳ tháng 9/2026, Thanh Hóa ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,54%, vượt kịch bản đề ra là 8,4% và cao hơn mức 8,19% cùng kỳ năm trước.

Họp báo quý III - thông tin tình hình KT-XH tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2026

Đáng chú ý, GRDP quý III tăng 10,49%, đứng thứ 12/34 tỉnh, thành phố, tăng 19 bậc so với quý II. Kết quả này tạo thêm dư địa để tỉnh tăng tốc trong chặng nước rút cuối năm, dù mục tiêu tăng trưởng còn lại đặt ra nhiều áp lực.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1%; có 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Trong 9 tháng, 38 nhà máy, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư 33.660 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại, dịch vụ khởi sắc khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng 11,4%. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện, góp phần duy trì ổn định hoạt động kinh tế và đời sống người dân.

Trung tâm thương mại AEON MALL chính thức đi vào hoạt động tại Thanh Hóa

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 50.006 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, bằng 97,8% dự toán, xếp thứ 10 cả nước và dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 20.591,7 tỷ đồng, tăng 33% và vượt 11,3% dự toán; thu nội địa đạt 29.414,3 tỷ đồng.

Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 108.800 tỷ đồng, tăng 13,1%. Tỉnh thu hút 115 dự án, trong đó có 18 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký 16.986,6 tỷ đồng và 238,3 triệu USD. Cùng với đó, 3.052 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, nhiều dự án được tháo gỡ "điểm nghẽn"

Một điểm nhấn đáng chú ý là nỗ lực xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đến nay, tỉnh đã tháo gỡ vướng mắc cho 287/303 dự án, đạt 94,7%, qua đó khơi thông 144.571 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 2.086ha đất.

Nguồn cung vật liệu xây dựng cũng được cải thiện rõ rệt. Tổng khối lượng vật liệu được cấp phép đạt 65,64 triệu m³/năm; riêng từ cuối tháng 7 đến nay, tỉnh bổ sung 14,22 triệu m³, vượt chỉ tiêu đề ra. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai công trình.

Khơi thông điểm nghẽn, tạo đà bứt tốc cuối năm

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh Hóa vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Năng lực sản xuất mới bổ sung còn thấp so với yêu cầu tăng trưởng; giải ngân đầu tư công chưa đạt mục tiêu tỉnh giao; một bộ phận doanh nghiệp gặp khó khăn. Các vướng mắc về vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng tiếp tục là những điểm nghẽn cần tập trung xử lý.

Thanh Hóa đang thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong quý IV

Trong lĩnh vực đầu tư công, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đến hết ngày 30/9 đạt 59,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng nguồn vốn các năm trước được kéo dài sang năm 2026 đạt 50,8%, cao hơn mức bình quân cả nước 43,2%. Tuy nhiên, để nguồn vốn đầu tư thực sự trở thành động lực tăng trưởng, tỉnh cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân trong những tháng còn lại.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh nhằm giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Tỉnh đã chuẩn hóa, tối ưu hóa 3.164 quy trình thuộc 15/15 sở, ngành, với mức tiết kiệm ước gần 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Đối với 54 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, thời gian tuân thủ giảm 56,1%, chi phí tuân thủ giảm 58,7%, giúp tiết kiệm hơn 145 tỷ đồng mỗi năm.

Đây được xem là những giải pháp quan trọng để khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất và các dự án sớm đi vào hoạt động.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11% trở lên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận số 532 ngày 2/10/2026 về nhiệm vụ trọng tâm quý IV. UBND tỉnh tiếp đó ban hành Kế hoạch số 384 ngày 7/10/2026, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương và đơn vị liên quan nhằm thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế trong chặng cuối năm.

Kích thích tiêu dùng thông qua các hội chợ thương mại, liên hoan ẩm thực nhằm thúc đẩy tăng trưởng

Theo kịch bản này, Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV đạt từ 17,09% trở lên, mức mục tiêu cao thứ ba cả nước, sau Lạng Sơn và Vĩnh Long.

Mục tiêu đặt ra đòi hỏi các cấp, ngành phải tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và đưa các cơ sở sản xuất mới vào vận hành. Đồng thời, việc thực hiện nhiệm vụ phải gắn với trách nhiệm cụ thể, tiến độ rõ ràng và kiểm đếm kết quả thường xuyên.

Với nền tảng tăng trưởng được củng cố trong 9 tháng cùng các giải pháp khơi thông nguồn lực đang được triển khai, Thanh Hóa bước vào quý IV với yêu cầu tăng tốc mạnh mẽ. Việc chuyển hóa những nguồn lực đã được giải phóng thành năng lực sản xuất, dự án vận hành và giá trị kinh tế thực chất sẽ là yếu tố then chốt để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên.

Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV đạt từ 17,09% trở lên, mức mục tiêu cao thứ ba cả nước, sau Lạng Sơn và Vĩnh Long.

Mới đây, tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về triển khai Kế hoạch tăng trưởng quý IV, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu việc điều hành của các cơ quan chủ trì phải theo tuần, không chờ hết tháng. Chỉ tiêu, nhiệm vụ không đạt 2 tuần liên tiếp thì người đứng đầu giải trình trực tiếp với đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách. Chỉ tiêu không đạt trong tháng 10 phải bù ngay trong tháng 11, không dồn sang tháng 12.

“Các sản phẩm đã có kết quả, phải nhanh chóng thống kê đầy đủ; đơn vị, địa phương nào để hoạt động có kết quả thực tế mà không tập trung thống kê báo cáo thì người đứng đầu đơn vị, địa phương này phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, kết quả thực hiện Kế hoạch là căn cứ để đánh giá, xếp loại tập thể và người đứng đầu đơn vị, địa phương cả năm 2026”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh.

Đối với những khó khăn vướng mắc trong triển khai các phần việc vượt thẩm quyền, phải báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, kèm phương án xử lý cụ thể; không để hồ sơ nằm chờ, không đẩy việc lên trên.