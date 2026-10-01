Thanh Hóa chạy nước rút giải ngân gần 9.500 tỷ đồng đầu tư công

Các công trường chạy nước rút

Ngày 1/10, trên công trường mở rộng đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, phường Hạc Thành, nhiều phương tiện đã lưu thông thuận tiện trên phần đường hoàn thiện. Công nhân, máy móc vẫn được huy động để hoàn tất những hạng mục cuối của dự án.

Cầu Đống đang được thi công, trong khi đoạn đường dài hơn 700 m tiếp tục được thảm bê tông nhựa. Dọc hai bên tuyến, công nhân lát vỉa hè, trồng cây xanh và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.

Dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi đã hoàn thành 80% khối lượng.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty TNHH Hoàng Tuấn, nhà thầu thi công, cho biết khối lượng công việc đã đạt khoảng 85% giá trị hợp đồng. Những phần việc còn lại đang được tập trung triển khai để sớm đưa toàn tuyến vào khai thác.

Dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dài khoảng 1,5 km, kết nối khu vực ngã tư Phú Sơn với nút giao thuộc tuyến đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với sân bay Thọ Xuân. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành toàn bộ.

Theo chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 401/TB-UBND ngày 18/8/2026, công trình phải hoàn thành vào ngày 30/9. Tuy nhiên, mưa kéo dài thời gian qua khiến việc thi công và cung cấp vật liệu gặp khó khăn. Chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu duy trì phương án thi công 3 ca, 4 kíp, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/10.

Không chỉ ở các công trường lớn, tại nhiều địa phương, giải phóng mặt bằng đang được xem là một trong những khâu cần tập trung tháo gỡ để các dự án có thể thi công, nghiệm thu và giải ngân đúng tiến độ.

Trên công trường, đơn vị thi công đang gấp rút thi công để đạt yêu cầu tiến độ.

Tại xã Ngọc Liên, chính quyền địa phương đang tập trung vận động các hộ còn vướng mắc để hoàn tất mặt bằng Dự án nâng cấp tuyến đường từ Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đến thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định cũ.

Tuyến đường dài gần 20 km, trong đó đoạn qua địa bàn xã Ngọc Liên dài gần 10 km. Công trình được kỳ vọng cải thiện việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối giữa các khu vực phía tây của tỉnh.

Theo địa phương, trong quá trình triển khai, dự án được bổ sung hệ thống rãnh thoát nước tại một số khu dân cư nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng và bảo đảm an toàn giao thông. Phần việc phát sinh kéo theo yêu cầu giải phóng mặt bằng bổ sung.

Đến ngày 28/9, trong 48 hộ thuộc diện phải thực hiện giải phóng mặt bằng tại địa bàn xã, 47 hộ đã đồng thuận bàn giao, còn một trường hợp đang được địa phương tiếp tục vận động, tháo gỡ.

Xã Ngọc Liên giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp tuyến đường từ Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đến thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định cũ. (Ảnh: CTV)

Gần 9.500 tỷ đồng chờ giải ngân

Theo báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026, tổng kế hoạch vốn của tỉnh, gồm cả vốn năm 2026 và vốn năm 2025 được kéo dài, khoảng 19.348 tỷ đồng. Đến ngày 24/9, tỉnh đã giải ngân 9.861 tỷ đồng, tương đương 50,97%.

Như vậy, gần 9.500 tỷ đồng vẫn cần được giải ngân trong những tháng cuối năm. Số vốn còn lại, phần đáng kể nằm ở các dự án do xã, phường thực hiện và phụ thuộc vào tiến độ thu tiền sử dụng đất. Một số chủ đầu tư lớn cũng đang phải tăng tốc để hoàn thành khối lượng được giao.

Tình hình giải ngân đầu tư công phụ thuộc lớn vào tiến độ trên các công trường trọng điểm của tỉnh.

Trong số này có 1.516,8 tỷ đồng (bằng 7,8% tổng kế hoạch vốn) là vốn chưa phân bổ chi tiết và vốn các chủ đầu tư đã báo cáo không có khả năng giải ngân; nếu số vốn này không được phân bổ, điều chuyển kịp thời thì tỷ lệ giải ngân cả năm của tỉnh tối đa chỉ đạt khoảng 92,2%.

Báo cáo của tỉnh chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến dòng vốn chưa thể đi vào công trình, trong đó giải phóng mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn lớn. Bên cạnh đó là việc giao và điều chỉnh vốn chưa sát khả năng thực hiện, năng lực một số nhà thầu còn hạn chế, thủ tục đầu tư ở một số dự án chậm, cùng tình trạng nghiệm thu, quyết toán và giải ngân nguồn thu từ đất chưa đáp ứng yêu cầu.

Tại hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng dự án, từng mốc thời gian, đồng thời xác định rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch, Thanh Hóa đặt mục tiêu đến hết tháng 10 giải ngân tối thiểu 80% kế hoạch vốn, cuối tháng 11 đạt 90% và hoàn thành 100% trước ngày 30/12.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu, kết quả thực hiện các mốc là căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng của tập thể và người đứng đầu; chủ đầu tư, xã, phường không đạt mốc của tháng mà không có lý do khách quan thì điều chuyển vốn và người đứng đầu phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.