Thanh Hóa: Chạy đua với thủy triều, rốt ráo thi công kè biển Hải Tiến

Dự án xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến đi qua hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, dài 2,96km, tổng mức đầu tư 430 tỷ đồng. Khởi công tháng 7/2026, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Trong đó, đoạn qua xã Hoằng Tiến dài khoảng 2km, vốn đầu tư 270 tỷ đồng, do UBND xã Hoằng Tiến làm chủ đầu tư; đoạn qua xã Hoằng Thanh dài 950m, vốn đầu tư 160 tỷ đồng, do UBND xã Hoằng Thanh làm chủ đầu tư.

Ghi nhận của phóng viên những ngày cuối tháng 10 tại dự án xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến (Thanh Hóa), dù gặp khó khăn do thủy triều, nhà thầu vẫn duy trì đồng thời 4 mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục. Hàng trăm cấu kiện bê tông, mỗi cấu kiện nặng gần 3 tấn, đã được lắp đặt trên mái kè.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn, đơn vị thi công dự án, cho biết sau hơn 3 tháng triển khai, công trình đã đạt khoảng 30% khối lượng.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là thời gian thi công các hạng mục dưới mực nước biển bị hạn chế, tối đa khoảng 5 tiếng/ngày. Có tháng, nhà thầu chỉ thi công được 15 ngày do thủy triều không xuống đủ thấp. Nhiều hạng mục phải triển khai vào ban đêm để tranh thủ thời điểm thủy triều rút.

"Để đảm bảo dự án hoàn thành theo kế hoạch, nhà thầu đang tập trung nhân vật lực, chia làm nhiều mũi thi công, tăng ca, tăng kíp và tận dụng những lúc thủy triều xuống để đẩy nhanh tiến độ thi công", ông Tuấn chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Văn Tiệm, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh, chủ đầu tư đoạn kè qua địa bàn cũng cho biết dự án hiện vẫn bảo đảm tiến độ đề ra.

"Xã đã cử cán bộ thường xuyên giám sát và đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh nếu có", ông Tiệm cho biết thêm.