Thanh Hóa chạy đua giải ngân, kích hoạt các động lực tăng trưởng cuối năm

Mỗi tuần, phải giải ngân 1.250 tỷ đồng

Ngày 12/11, trên công trường dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, máy móc, nhân công đang khẩn trương san lấp mặt bằng, thi công các hạng mục hạ tầng. Sau nhiều tháng vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB), địa phương đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn cuối cùng để đẩy nhanh tiến độ công trình, bố trí nơi ở mới cho khoảng 12.000 người dân.

Dự án có diện tích thu hồi lớn, nguồn gốc đất phức tạp, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ khiến công tác GPMB tại khu B gặp nhiều khó khăn.

Theo UBND phường Đào Duy Từ, đến hết ngày 26/10, địa phương đã bàn giao gần 41,7 ha, đạt khoảng 86% diện tích. Ngày 5/11, phường tiếp tục chi trả 11,5 tỷ đồng tiền bồi thường cho 68 hộ, dự kiến bàn giao thêm 2,55 ha. Khoảng 4,4 ha còn lại đang được rà soát, hoàn thiện hồ sơ bồi thường và xử lý các trường hợp có đất liên quan đến vụ việc tại tòa án.

Các công trường thi công đang chịu áp lực lớn về tiến độ.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ngọc Đường, Phó chủ tịch UBND phường Đào Duy Từ, cho biết địa phương đang đối thoại với người dân, xác minh nguồn gốc đất, đối chiếu hồ sơ để tháo gỡ từng trường hợp, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng khu B trước ngày 15/11 theo chỉ đạo của tỉnh.

Cùng với tháo gỡ mặt bằng, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp trên phần diện tích đã tiếp nhận. Đến ngày 10/11, dự án đã giải ngân 229,5/242,7 tỷ đồng vốn được giao năm nay, đạt 94,6%.

Tại khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Thượng giai đoạn 1, các nhà thầu cũng đang hoàn thiện những hạng mục hạ tầng còn lại. Dự án có diện tích 11,02 ha, bố trí 449 lô tái định cư, tổng mức đầu tư hơn 107 tỷ đồng. Khối lượng thi công hiện đạt khoảng 80%, lũy kế giải ngân 71,3 tỷ đồng, trong đó 10 tỷ đồng vốn năm 2026 đã được giải ngân hết. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành công trình trong năm nay.

Những nỗ lực tại các công trường diễn ra trong bối cảnh Thanh Hóa đang chịu áp lực lớn về tiến độ GPMB và giải ngân đầu tư công. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các dự án sớm hoàn thành, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Theo UBND tỉnh, đến ngày 6/11, toàn tỉnh còn 251,38 ha chưa hoàn thành GPMB; 11 xã, phường đạt dưới 60% chỉ tiêu, trong đó Thiệu Toán và Mường Lý chưa có khối lượng thực hiện.

Về giải ngân đầu tư công, toàn tỉnh đạt 14.125,9 tỷ đồng, tương đương 68,38% kế hoạch, chưa đạt mục tiêu 80% vào cuối tháng 10. Trong tuần trước hội nghị ngày 6/11, số vốn giải ngân tăng thêm 515,8 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 1.089,2 tỷ đồng của tuần trước đó.

Để đạt mục tiêu giải ngân 90% vào ngày 30/11, Thanh Hóa cần giải ngân thêm 4.261,7 tỷ đồng, bình quân khoảng 1.250 tỷ đồng mỗi tuần, gấp gần 2,5 lần kết quả tuần qua.

Dù vậy, công tác GPMB đã có chuyển biến tích cực khi trong tuần toàn tỉnh giải phóng thêm 64,28 ha tại 23 xã, phường; lũy kế đạt 88,72% kế hoạch, có thêm 6 địa phương hoàn thành chỉ tiêu.

Tiến độ GPMB một số dự án chưa đạt yêu cầu.

Tại hội nghị ngày 6/11, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận sự vào cuộc của các ngành, địa phương, đồng thời yêu cầu không điều chỉnh mục tiêu, không lùi bước trước khó khăn. Những chỉ tiêu chưa đạt trong tháng 10 phải được tập trung bù đắp ngay trong tháng 11, không để dồn áp lực sang tháng cuối năm.

Thúc đẩy các dự án vào vận hành

Bên cạnh đầu tư công, công nghiệp tiếp tục được xác định là động lực quan trọng để Thanh Hóa hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tỉnh đang thúc đẩy các nhà máy vận hành ổn định, nâng công suất và sớm đưa những dự án mới vào hoạt động.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, trong 6 dự án được theo dõi kế hoạch vận hành tháng 10 và 11, đã có 5 dự án đi vào hoạt động. Trong số 14 dự án, doanh nghiệp lớn được theo dõi, có 7 nhà máy vận hành ổn định, đạt từ 61,3% đến 75,1% kế hoạch sản lượng cộng dồn quý IV. Đáng chú ý, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì hoạt động trên 110% công suất thiết kế.

Thu ngân sách nội địa của địa phương có đóng góp quan trọng đến từ Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Nhờ các nhà máy trụ cột vận hành ổn định và đóng góp từ những dây chuyền mới, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 14,18% so với cùng kỳ năm trước; 16 trong 19 sản phẩm chủ lực ghi nhận sản lượng tăng. Thu ngân sách nội địa tháng 10 đạt hơn 4.314 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ, trong đó có đóng góp quan trọng từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Theo kịch bản của UBND tỉnh, GRDP quý IV/2026 cần đạt khoảng 92.270 tỷ đồng. Trong đó, công nghiệp phải tạo thêm 6.915 tỷ đồng giá trị tăng thêm, tương ứng mức tăng 28,79%; ngành xây dựng cần tăng thêm 1.272 tỷ đồng, tương ứng 12,59%.

Cảng biển và các khu công nghiệp đóng góp quan trọng cho giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, việc hoàn thành các chỉ tiêu vẫn đối mặt nhiều thách thức. Sự cố tại tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 ảnh hưởng đến giá trị tăng thêm của ngành điện. Trong khi đó, một số nhà máy mới còn thiếu lao động, như Nhà máy chế tạo thiết bị, kết cấu thép Minh Danh Nghi Sơn thiếu khoảng 300 người, Nhà máy DS Hi-Tech Vina giai đoạn 2 thiếu 100 người. Một số doanh nghiệp may mặc, da giày cũng gặp khó về đơn hàng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, cho biết trong quý IV, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn có khả năng vận hành trên 120% công suất thiết kế, góp phần đưa công suất bình quân cả năm lên khoảng 110%.

Ban đang phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về lao động, đơn hàng, đồng thời đôn đốc các dự án công nghiệp trọng điểm sớm hoàn thành.

Đối với đầu tư công, đơn vị phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi từng dự án, đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công, giải ngân và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng khu công nghiệp. Đến ngày 6/11, ban đã giải ngân 844,5 tỷ đồng, đạt 60,32% kế hoạch vốn điều chỉnh.