Thanh Hóa chạy đua cài ứng dụng số, từ miền núi đến đô thị

Thực hiện Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 1.11.2026 của UBND tỉnh, chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt ứng dụng số Thanh Hóa được triển khai từ ngày 2.11 đến 31.12.2026.

Đây là đợt vận động trên quy mô toàn tỉnh, huy động nhiều lực lượng cùng tham gia nhằm đưa ứng dụng đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị.

Lực lượng công an xã Quang Chiểu hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, đồng thời cảnh báo các nguy cơ lừa đảo qua mã QR, đường dẫn giả mạo. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Theo kế hoạch, Thanh Hóa phấn đấu có tối thiểu 40% người dân trong độ tuổi trưởng thành cài đặt ứng dụng.

Các nhóm được xác định lộ trình cụ thể: 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có điều kiện sử dụng phải cài đặt trước ngày 15.11; 100% đảng viên có điều kiện trước ngày 30.11; 100% giảng viên, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trước ngày 15.12.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, mục tiêu đặt ra là đạt 70% trước ngày 15.12.

Để thực hiện các chỉ tiêu này, tỉnh huy động tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng tham gia Đề án 06, đoàn viên thanh niên, công an, giáo viên và sinh viên tình nguyện trực tiếp hướng dẫn người dân.

Các điểm hỗ trợ được tổ chức tại hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, trung tâm phục vụ hành chính công, trường học, doanh nghiệp và khu nhà ở công nhân.

Chiến dịch cũng đặt trọng tâm vào những nhóm còn hạn chế về kỹ năng công nghệ như người cao tuổi, người khuyết tật, người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc cài đặt được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không trở thành điều kiện bắt buộc khi người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Từ miền núi đến đô thị, đồng loạt đưa ứng dụng số đến người dân

Tại xã Hoạt Giang, sáng 7.11, địa phương tổ chức ra quân triển khai chiến dịch. Các tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng tại các thôn, khu dân cư, trong đó có điểm hỗ trợ ở nhà văn hóa thôn Điền Yên.

Xã đặt mục tiêu trước ngày 20.12, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, đảng viên, giáo viên, nhân viên trường học và học sinh từ đủ 14 tuổi có điện thoại thông minh được cài đặt ứng dụng.

Người dân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng số tại chợ Đông Văn, phường Đông Quang

Địa phương đồng thời phấn đấu đạt ít nhất 70% người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã và tối thiểu 40% người dân trong độ tuổi trưởng thành.

Không chỉ vận động cài đặt, xã Hoạt Giang còn đặt yêu cầu 100% phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền được gửi qua ứng dụng phải được tiếp nhận, xử lý và trả lời đúng hạn.

Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá khả năng đưa nền tảng số vào giải quyết công việc thực tế tại cơ sở.

Ở xã Quang Chiểu, chiến dịch được triển khai theo hai giai đoạn. Trong tháng 11, địa phương tập trung vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đảng viên; đồng thời rà soát những nhóm cần hỗ trợ, bố trí các điểm hướng dẫn.

Sang tháng 12, hoạt động được mở rộng đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và các khu dân cư.

Địa phương phấn đấu trước ngày 20.12 có 100% cán bộ, công chức và đảng viên có điều kiện được hướng dẫn cài đặt; ít nhất 70% người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã và 40% người dân từ đủ 18 tuổi tham gia.

Các điểm hỗ trợ được bố trí tại những địa điểm công cộng ở 6 thôn. Lực lượng công an xã còn trực tiếp hướng dẫn người dân tại các bản xa trung tâm, hỗ trợ xác thực tài khoản và cảnh báo nguy cơ lừa đảo thông qua mã QR, đường dẫn giả mạo.

Tại khu vực đô thị, phường Đông Quang cũng tổ chức ra quân từ ngày 6.11. Ngay trong ngày đầu triển khai, các lực lượng đã hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng cho hàng nghìn người dân tại chợ Đông Văn, tổ dân phố Tràng An, Trường THCS Đông Quang và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Việc tổ chức các điểm hỗ trợ ở những nơi người dân thường xuyên đến giúp hoạt động hướng dẫn thuận tiện hơn, thay vì chỉ tuyên truyền trên các kênh thông tin.

Cách làm này cũng tạo điều kiện để người dân được hướng dẫn trực tiếp các thao tác ban đầu, nhất là những người chưa quen sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Không chỉ dừng ở số lượt cài đặt

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, trước ngày 5.11, các cơ quan, trung tâm phục vụ hành chính công, trường học, cơ sở y tế và nhà văn hóa phải niêm yết mã QR hoặc đường dẫn chính thức để người dân dễ dàng tiếp cận ứng dụng. Toàn bộ 166 xã, phường bố trí điểm hỗ trợ cố định, công khai lịch hoạt động và thông tin liên hệ.

Người dân được hỗ trợ thao tác cài đặt ứng dụng số trên điện thoại thông minh

Cùng với việc mở rộng cài đặt, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân; hướng dẫn người dân tải ứng dụng từ nguồn chính thức, không truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, 100% phản ánh, kiến nghị gửi qua ứng dụng phải được tiếp nhận, xử lý và trả lời đúng thời hạn.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện; kết quả được cập nhật hằng tuần và công khai trên hệ thống IOC. Những địa phương có kết quả thấp hoặc số liệu bất thường sẽ được kiểm tra, đôn đốc.

Mục tiêu 40% người dân trưởng thành cài đặt ứng dụng trong 60 ngày là chỉ tiêu cụ thể, tạo áp lực tiến độ đối với các địa phương. Tuy nhiên, số lượt cài đặt mới chỉ phản ánh bước đầu của quá trình chuyển đổi số.

Điều quan trọng hơn là người dân có duy trì sử dụng hay không, có biết khai thác các tiện ích, gửi phản ánh, tra cứu thông tin và nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng hay không.

Vì vậy, cùng với việc vận động cài đặt, các địa phương cần chú trọng hướng dẫn sử dụng thực chất, hỗ trợ những nhóm yếu thế về kỹ năng số và nâng cao chất lượng xử lý công việc trên ứng dụng.

Khi những tiện ích số giải quyết được nhu cầu cụ thể, thiết thực của người dân, việc cài đặt mới có thể chuyển thành thói quen sử dụng lâu dài.