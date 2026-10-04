Thanh Hóa chấn chỉnh việc đổ thải, siết trách nhiệm chính quyền cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác xác định, chấp thuận và quản lý vị trí đổ thải trên địa bàn tỉnh, sau khi cơ quan chức năng ghi nhận những tồn tại trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, nhiều dự án đầu tư xây dựng được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, tạo việc làm và ổn định đời sống người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công vẫn xảy ra tình trạng chủ đầu tư, nhà thầu chưa tuân thủ đầy đủ các quy định và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đổ thải vật chất không thích hợp khi thi công, san gạt mặt bằng.

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Đáng chú ý, một số UBND cấp xã đã xác định, chấp thuận vị trí đổ thải khi chưa có văn bản đề nghị của chủ đầu tư; có vị trí được chấp thuận chưa phù hợp quy định, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng môi trường, an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường cùng các tổ chức, cá nhân thi công công trình, dự án thực hiện nghiêm quy định về đổ thải.

Theo đó, khi phát sinh khối lượng vật chất không thích hợp cần vận chuyển đi đổ thải, chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải chủ động phối hợp và có văn bản chính thức đề nghị UBND xã, phường nơi xác định vị trí đổ thải xem xét, thống nhất và chấp thuận theo đúng quy định.

Trường hợp vật chất phát sinh có thể tái sử dụng làm vật liệu san lấp hoặc sử dụng vào mục đích khác, chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công phải lập hồ sơ đăng ký thu hồi khoáng sản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để giải quyết theo quy định tại Điều 75 Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024.

UBND các xã, phường được yêu cầu, sau khi nhận văn bản đề nghị của chủ đầu tư hoặc nhà thầu, phải khẩn trương xem xét, kiểm tra thực địa và xác định vị trí đổ thải đối với khối lượng vật chất không thích hợp của các dự án trên địa bàn.

Việc xác định vị trí đổ thải phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 14065/UBND-CNXDKH ngày 22.8.2025. Vị trí được chấp thuận phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân và môi trường sinh thái.

Đặc biệt, chính quyền cấp xã phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và quản lý chặt chẽ khối lượng vật liệu thải của các dự án được đưa đến vị trí đã thỏa thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu chấp thuận vị trí đổ thải không đúng quy định, để xảy ra tình trạng đổ thải sai vị trí hoặc lợi dụng việc đổ thải để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép do buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, Công an tỉnh Thanh Hóa được đề nghị tiếp tục tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát hoạt động đổ thải, khai thác, vận chuyển khoáng sản và vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án trên địa bàn.

Cơ quan công an được yêu cầu kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến môi trường, an toàn giao thông và an ninh trật tự; đồng thời thông báo kết quả cho các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp quản lý theo quy định.